«Место? Надеюсь, будет». Халили — о самочувствии перед гонкой, на которой стал чемпионом

Российский биатлонист Карим Халили вчера, 13 апреля, на камеру рассказал Даниилу Серохвостову о своём самочувствии, заявив, что отдаст все силы в масс-старте 14 апреля, но не знает, займёт ли он в итоге какое-то место в этой гонке.
— Карим, какая у вас сейчас физическая форма?
— Плохая.
— А стрелковая?
— Ой… ещё хуже, чем физическая.
— Завтра последняя гонка сезона. Вы отдадите все свои силы ради победы?
— Я просто отдам все свои силы — неважно, ради чего. Я отдам все оставшиеся в этом сезоне силы.
— Хорошо сказано, а место будет?
— Место? Надеюсь, будет.
— Есть вариант не доехать? (Смеётся).
— Возможно всякое (смеётся), потому что сил реально нет уже. Если доберусь завтра, то с твоей помощью и с помощью твоих молитв до топ-30 хотя бы.
— Резюмируем: у тебя нет сил, стрелковая форма плохая, но ты выйдешь на масс-старт и постараешься попасть в топ-30?
— Да.
Напомним, в масс-старте Халили одержал победу. По ходу дистанции спортсмен допустил только один промах на стрельбе.
- 14 апреля 2024
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