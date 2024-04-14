«Место? Надеюсь, будет». Халили — о самочувствии перед гонкой, на которой стал чемпионом

Российский биатлонист Карим Халили вчера, 13 апреля, на камеру рассказал Даниилу Серохвостову о своём самочувствии, заявив, что отдаст все силы в масс-старте 14 апреля, но не знает, займёт ли он в итоге какое-то место в этой гонке.

— Карим, какая у вас сейчас физическая форма?

— Плохая.

— А стрелковая?

— Ой… ещё хуже, чем физическая.

— Завтра последняя гонка сезона. Вы отдадите все свои силы ради победы?

— Я просто отдам все свои силы — неважно, ради чего. Я отдам все оставшиеся в этом сезоне силы.

— Хорошо сказано, а место будет?

— Место? Надеюсь, будет.

— Есть вариант не доехать? (Смеётся).

— Возможно всякое (смеётся), потому что сил реально нет уже. Если доберусь завтра, то с твоей помощью и с помощью твоих молитв до топ-30 хотя бы.

— Резюмируем: у тебя нет сил, стрелковая форма плохая, но ты выйдешь на масс-старт и постараешься попасть в топ-30?

— Да.

Напомним, в масс-старте Халили одержал победу. По ходу дистанции спортсмен допустил только один промах на стрельбе.