Гербулова — о возможном выступлении на ОИ: всегда нужно верить в лучшее

Российская биатлонистка Наталья Гербулова высказалась о том, надеется ли выступить на зимних Олимпийских играх. Спортсменка отметила, что получает удовольствие от выступления на российских соревнованиях и поездок по стране.

«Всегда нужно верить в лучшее. На данный момент – это проходящий у нас Кубок Содружества, который впервые прошёл в Мурманске. Надо радоваться, что мы приехали впервые в такой колоритный город. Мы посмотрели его и также ездим по России в интересные города и получаем удовольствие от стартов», — приводит слова Гербуловой Metaratings.

Напомним, российские биатлонисты отстранены от международных соревнований с марта 2022 года. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян на летнюю Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе при соблюдении требований организации. Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в 2026 году в Италии.