Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Гербулова — о возможном выступлении на ОИ: всегда нужно верить в лучшее

Гербулова — о возможном выступлении на ОИ: всегда нужно верить в лучшее
Аудио-версия:
Комментарии

Российская биатлонистка Наталья Гербулова высказалась о том, надеется ли выступить на зимних Олимпийских играх. Спортсменка отметила, что получает удовольствие от выступления на российских соревнованиях и поездок по стране.

«Всегда нужно верить в лучшее. На данный момент – это проходящий у нас Кубок Содружества, который впервые прошёл в Мурманске. Надо радоваться, что мы приехали впервые в такой колоритный город. Мы посмотрели его и также ездим по России в интересные города и получаем удовольствие от стартов», — приводит слова Гербуловой Metaratings.

Напомним, российские биатлонисты отстранены от международных соревнований с марта 2022 года. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян на летнюю Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе при соблюдении требований организации. Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в 2026 году в Италии.

Материалы по теме
Стал известен состав женской сборной России по биатлону на сезон-2024/2025
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android