Виттоцци: осознанность выросла в течение сезона. Я больше улыбаюсь и радуюсь мелочам

Обладательница «Большого хрустального глобуса» в сезоне-2023/2024 итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци рассказала, что за последнее время стала гораздо осознаннее.

«Осознанность выросла в течение сезона и сейчас находится на самом высоком уровне, хотя я до сих пор не могу до конца понять, что мне удалось это сделать.

Да, я амбициозная. Мне всегда нравится думать, что я могу достичь чего-то большего. Даже сейчас я могу восхищаться золотом ЧМ или победой в общем зачёте КМ. Сегодня я могу придать другое значение неудачным гонкам. Я могу больше улыбаться и быть более безмятежной, наслаждаться каждым днём, даже мелочами. Я поймала дзен, скажем так», — приводит слова спортсменки Fondo Italia.

В марте этого года Виттоцци впервые в карьере стала победительницей общего зачёта КМ по биатлону. На ЧМ-2024 итальянка завоевала четыре награды, одна из которых золотая, а три серебряные.