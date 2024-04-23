Ферри: карьера Нильссон в биатлоне — большой провал

Олимпийский чемпион 2010 года, шведский биатлонист и телевизионный эксперт Бьорн Ферри высказался о решении олимпийской чемпионки по лыжным гонкам соотечественницы Стины Нильссон завершить карьеру биатлонистки.

«Если посмотреть на то, как в целом прошла её биатлонная карьера, это большой провал. Думаю, Стине будет гораздо легче участвовать в гонках на длинные дистанции», — приводит слова Ферри SVT.

Напомним, ранее 20-летняя Нильссон объявила, что уходит из биатлона и планирует выступать в марафонской лыжной серии Ski Classics в следующем сезоне. Шведская спортсменка перешла из лыжных гонок в биатлон в 2020 году. На счету Нильссон бронза чемпионата Европы по биатлону 2023 года в Ленцерхайде (Швейцария). Спортсменка завоевала награду в смешанной эстафете в составе сборной Швеции.