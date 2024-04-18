Франциска Пройс: если ситуация со здоровьем не изменится, завершу карьеру на ОИ-2026

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года в женской эстафете немецкая биатлонистка Франциска Пройс рассказала, когда может завершить профессиональную карьеру, а также высказалась о перенесённой операции на носовых пазухах.

«Если ситуация со здоровьем не изменится до Олимпиады 2026 года, то для меня это будет конец. Я чувствую, что завершение карьеры не за горами, понимаю это по ощущению насыщенности.

Что касается операции, нужно быть полностью уверенной, чтобы её сделать. В прошлом году мы с врачами ещё не были уверены на 100%. Сейчас дышать через нос стало гораздо легче. Надеюсь, это позволит мне избежать прежних проблем в будущем», — приводит слова Пройс Fondo Italia со ссылкой на подкаст Extrarunde.