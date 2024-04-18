Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Франциска Пройс: если ситуация со здоровьем не изменится, завершу карьеру на ОИ-2026

Франциска Пройс: если ситуация со здоровьем не изменится, завершу карьеру на ОИ-2026
Комментарии

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года в женской эстафете немецкая биатлонистка Франциска Пройс рассказала, когда может завершить профессиональную карьеру, а также высказалась о перенесённой операции на носовых пазухах.

«Если ситуация со здоровьем не изменится до Олимпиады 2026 года, то для меня это будет конец. Я чувствую, что завершение карьеры не за горами, понимаю это по ощущению насыщенности.

Что касается операции, нужно быть полностью уверенной, чтобы её сделать. В прошлом году мы с врачами ещё не были уверены на 100%. Сейчас дышать через нос стало гораздо легче. Надеюсь, это позволит мне избежать прежних проблем в будущем», — приводит слова Пройс Fondo Italia со ссылкой на подкаст Extrarunde.

Материалы по теме
Франциска Пройс сообщила, что перенесла операцию на носовых пазухах
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android