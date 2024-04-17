Майгуров прокомментировал разделение сборной России на основной и резервный составы

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался о разделении групп подготовки сборной России на основной и резервный составы. Майгуров подчеркнул, что идея по реализации инициативы стала возможной после проведения тестов.

«У нас было время для тестов. Мы создавали равные группы, но сегодня приняли общее решение, что сильнейшие должны готовиться с сильнейшими, а во второй группе сделать акцент на молодёжь, которая из юниоров выходит во взрослые, чтобы сохранялась преемственность поколений и были общие тренерские методики», — приводит слова Майгурова Metaratings.

Виктор Майгуров также сообщил, что к работе с юниорской командой может присоединиться бывший тренер сборной России Леонид Гурьев.