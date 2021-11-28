Самуэльссон растерзал Логинова на лыжне. Наша сборная просто готовится к Олимпиаде?

Логинов даже забрался в топ-10. Но о борьбе за медали говорить не приходится.

Нет, ребята, не видать нам в этом сезоне биатлонных радостей.

Латыпов, Логинов и даже новичок Серохвостов старались побороться с мировыми лидерами. Но Самуэльссон и Бё ходом «привозят» российским биатлонистам почти по минуте в спринте.

Теперь тут всё, как и у женщин. Если соперники не будут ошибаться – наши ничего не выиграют. По крайней мере, так кажется по итогам первых гонок сезона. Грустно.

Всё отлично. Если не смотреть на соперников

Победные стандарты были заданы с самого начала гонки. Логинов, стартовавший под девятым номером, казалось, был отлично готов и мог претендовать на медали. Он и первый огневой рубеж прошёл без промахов, и второй. Саша вернулся? Всё как в старые добрые?

Ну, если закрыть глаза на бежавшего в минуте позади Себастиана Самуэльссона, то да.

А если не закрывать, то швед просто растерзал россиянина на лыжне, по-другому и не скажешь. По итогам первого круга было 25 секунд разницы, после второго – 38. А на финише Себастиан «привёз» российскому спортсмену чуть меньше минуты. Понятно, что тут сложилось всё: и швед великолепен, и наш – пока не очень. Но минута в спринте удручает.

И да, что творится со сборной России? Неужели опять тренеры скажут, что мы планомерно готовимся к Олимпиаде? Ну а шведы, что, не готовятся? Норвежцы? Французы?

Бороться с лидерами наши не готовы?

Хотелось верить, что хоть Эдуард Латыпов покажет класс. Он, судя по индивидуальной гонке, готов очень и очень неплохо. Однако и Эдуард по чистой скорости с Самуэльссоном бороться не смог, да ещё и промахнулся один раз на «лёжке». С промахом Латыпов уступил Логинову около 10 секунд, причём оба расположились рядом: на 10-м и 11-м местах.

Вроде бы и неплохой результат. Но напрашивается печальный вывод, который уже давно преследует наших женщин. Без массовых ошибок лидеров бороться с ними россияне не готовы. Самуэльссон обыграл бы наших и с двумя промахами. Как тут биться за золото?

С Себом никто в спринте тягаться не смог. Норвежцы Кристиансен и Йоханнес Бё при чистой стрельбе проиграли шведу более 10 секунд и получили серебро и бронзу. Разве что француз Жаклен мог подвинуть победителя – бежал он так же быстро, но разок промахнулся.

Позитив от новичка. Негатив от «старичков»

Из позитивных моментов для российских болельщиков – выступление Даниила Серохвостова. Новичок сборной России продолжает приятно удивлять: он бежал примерно в одни ноги с Логиновым, но на «стойке» допустил одну ошибку. В итоге, отстав от лучших партнёров по команде на 20 секунд, занял место в топ-25. Отлично для вчерашнего дебютанта!

С другой стороны, Гараничев и Елисеев снова потерялись где-то в хвосте и всерьёз заставили тренеров задуматься о ротации. Эх, где бы ещё пару таких Серохвостовых найти, чтобы молодые ребята с ходу включались в битвы лучших, никого не боясь?