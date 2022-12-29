Рождественская гонка в биатлоне прошла без России. Но наш рекорд пока никто не превзошёл

28 декабря в немецком Гельзенкирхене прошла традиционная 21-я Рождественская гонка. Последние два года из-за пандемии коронавируса старт проходил без зрителей в Рупольдинге. Но в этот раз Рождественская гонка вернулась на стадион футбольного клуба «Шальке». С трибун за соревнованиями наблюдали 32 тысячи болельщиков!
Россиян, как мы уже привыкли, никто не пригласил.
Масс-старт остался за Норвегией
Как и в предыдущие годы, однодневный мини-турнир состоял из двух частей: масс-старта и гонки преследования. Всего в Рождественской гонке приняли участие 10 команд. В масс-старте первыми финишировали норвежцы Ветле Шоста Кристиансен и Ингрид Ландмарк Тандреволд. С тремя промахами они опередили французскую команду на 25,4 секунды и чешскую, которую представляли Михал Крчмарж и Маркета Давидова, на 25,9 секунды.
1. Ветле Шоста Кристиансен/Ингрид Тандреволд (Норвегия) – 33.46,7 (3 промаха);
2. Фабьен Клод/Жулия Симон (Франция) +25,4 секунды (5);
3. Михал Крчмарж/Маркета Давидова (Чехия) +25,9 (4);
4. Феликс Ляйтнер/Лиза Тереза Хаузер (Австрия) +49,4 (6);
5. Филипп Наврат/Ванесса Фойгт (Германия) +58,5 (6);
6. Йоша Буркхальтер/Лена Хекки (Швейцария) +1.10,8 (6);
7. Бенедикт Долль/Денизе Херрман-Вик (Германия) +1.19,9 (9);
8. Теро Сеппяля/Мари Эдер (Финляндия) +1.40,8 (9);
9. Антон Дудченко/Юлия Джима (Украина) +1.42,3 (7);
10. Томмазо Джакомель/Доротея Вирер (Италия) +1.42,6 (11).
Триумф французов
Перед второй гонкой начался дождь, и это заметно усложнило задачу для спортсменов. На большой и достаточно опасный и узкий спуск спортсмены уходили максимально осторожно. К счастью, обошлось без падений.
Уже после первого огневого рубежа лидер общего зачёта Жулия Симон, стартовавшая второй, благодаря чистой стрельбе ликвидировала отставание от Тандреволд и сама стала лидером. После этого французы уже не давали шансов другим командам выйти на первое место. За первые пять огневых рубежей Симон и Клод не промахнулись ни разу, а за три круга до финиша их преимущество над норвежцами составляло 27,5 секунды. Ещё через круг отрывы между командами увеличились, благодаря очередной безупречной и очень быстрой стрельбе Симон французы выигрывали 36 секунд у норвежцев и более минуты у Херрман-Вик и Долля из Германии. Таким образом, в гонке преследования Жулия Симон ни разу не ошиблась на огневом рубеже!
Фабьен Клод оступился лишь на заключительной стойке – промахнулся дважды, но отрыва от соперников ему вполне хватало для того, чтобы пройти штрафные круги и остаться лидером. Более того, Кристиансен, который шёл вторым, также ошибся дважды. А вот обе немецкие команды на последней стрельбе лишили себя шансов побороться за призовые места. Долль также не смог закрыть две мишени и финишировал четвёртым, Филипп Наврат из-за одного штрафного круга на последней стойке стал только пятым, а победитель прошлогодней Рождественской гонки австриец Ляйтнер воспользовался моментом и благодаря чистой стрельбе вывел свою команду на третье место.
Совсем невзрачным получилось выступление итальянской команды, которую представляли Доротея Вирер и Томмазо Джакомель. Они финишировали лишь девятыми с шестью промахами и отставанием в 2 минуты 22 секунды. Всё-таки напарник Вирер значительно уступал своим соперникам, что лишило итальянцев возможности побороться за более высокие места.
1. Фабьен Клод/Жулия Симон (Франция) – 33.41,6 (2 промаха);
2. Ветле Шоста Кристиансен/Ингрид Тандреволд (Норвегия) +33,8 секунды (6);
3. Феликс Ляйтнер/Лиза Тереза Хаузер (Австрия) +45,4 (5);
4. Бенедикт Долль/Денизе Херрман-Вик (Германия) +58,2 (5);
5. Филипп Наврат/Ванесса Фойгт (Германия) +1.03,5 (4);
6. Йоша Буркхальтер/Лена Хекки (Швейцария) +1.12,9 (3);
7. Михал Крчмарж/Маркета Давидова (Чехия) +1.58,0 (10);
8. Антон Дудченко/Юлия Джима (Украина) +2.11,8 (3);
9. Томмазо Джакомель/Доротея Вирер (Италия) +2.22,8 (6);
10. Теро Сеппяля/Мари Эдер (Финляндия) +2.51,5 (9).
Прежде французам удавалось выиграть «Рождественскую гонку» лишь один раз. В 2015 году первое место заняли Мари Дорен-Абер и Мартен Фуркад. Чаще всего победителями становились россияне и норвежцы – по пять побед.
- 29 декабря 2022
-
10:21
- 28 декабря 2022
-
22:19
-
21:07
-
00:56
- 27 декабря 2022
-
12:27
- 26 декабря 2022
-
18:49
- 25 декабря 2022
-
17:52
-
16:00
-
15:15
-
14:26
-
14:23
-
14:16
-
13:55
-
13:33
-
13:28
-
13:20
-
13:05
-
12:57
-
12:34
-
12:28
-
11:56
-
11:35
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 24 декабря 2022
-
23:00
-
22:02
-
17:50
-
16:09
-
16:03
-
15:49
-
15:39
-
15:05