Рождественская гонка в биатлоне прошла без России. Но наш рекорд пока никто не превзошёл

28 декабря в немецком Гельзенкирхене прошла традиционная 21-я Рождественская гонка. Последние два года из-за пандемии коронавируса старт проходил без зрителей в Рупольдинге. Но в этот раз Рождественская гонка вернулась на стадион футбольного клуба «Шальке». С трибун за соревнованиями наблюдали 32 тысячи болельщиков!

Россиян, как мы уже привыкли, никто не пригласил.

Масс-старт остался за Норвегией

Как и в предыдущие годы, однодневный мини-турнир состоял из двух частей: масс-старта и гонки преследования. Всего в Рождественской гонке приняли участие 10 команд. В масс-старте первыми финишировали норвежцы Ветле Шоста Кристиансен и Ингрид Ландмарк Тандреволд. С тремя промахами они опередили французскую команду на 25,4 секунды и чешскую, которую представляли Михал Крчмарж и Маркета Давидова, на 25,9 секунды.

Триумф французов

Перед второй гонкой начался дождь, и это заметно усложнило задачу для спортсменов. На большой и достаточно опасный и узкий спуск спортсмены уходили максимально осторожно. К счастью, обошлось без падений.

Уже после первого огневого рубежа лидер общего зачёта Жулия Симон, стартовавшая второй, благодаря чистой стрельбе ликвидировала отставание от Тандреволд и сама стала лидером. После этого французы уже не давали шансов другим командам выйти на первое место. За первые пять огневых рубежей Симон и Клод не промахнулись ни разу, а за три круга до финиша их преимущество над норвежцами составляло 27,5 секунды. Ещё через круг отрывы между командами увеличились, благодаря очередной безупречной и очень быстрой стрельбе Симон французы выигрывали 36 секунд у норвежцев и более минуты у Херрман-Вик и Долля из Германии. Таким образом, в гонке преследования Жулия Симон ни разу не ошиблась на огневом рубеже!

Фабьен Клод оступился лишь на заключительной стойке – промахнулся дважды, но отрыва от соперников ему вполне хватало для того, чтобы пройти штрафные круги и остаться лидером. Более того, Кристиансен, который шёл вторым, также ошибся дважды. А вот обе немецкие команды на последней стрельбе лишили себя шансов побороться за призовые места. Долль также не смог закрыть две мишени и финишировал четвёртым, Филипп Наврат из-за одного штрафного круга на последней стойке стал только пятым, а победитель прошлогодней Рождественской гонки австриец Ляйтнер воспользовался моментом и благодаря чистой стрельбе вывел свою команду на третье место.

Совсем невзрачным получилось выступление итальянской команды, которую представляли Доротея Вирер и Томмазо Джакомель. Они финишировали лишь девятыми с шестью промахами и отставанием в 2 минуты 22 секунды. Всё-таки напарник Вирер значительно уступал своим соперникам, что лишило итальянцев возможности побороться за более высокие места.

Прежде французам удавалось выиграть «Рождественскую гонку» лишь один раз. В 2015 году первое место заняли Мари Дорен-Абер и Мартен Фуркад. Чаще всего победителями становились россияне и норвежцы – по пять побед.