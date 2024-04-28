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Сёстры Эберг высказались о решении Стины Нильссон уйти из биатлона

Сёстры Эберг высказались о решении Стины Нильссон уйти из биатлона
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Шведские биатлонистки Ханна и Эльвира Эберг высказались о решении олимпийской чемпионки в лыжных гонках Стины Нильссон, которая с сезона-2020/2021 выступала в биатлоне, уйти в лыжные марафоны.

«Стина всегда говорила, что однажды это случится. Не думала, что это будет так, как получилось, но будет интересно. Если она за что-то берётся, то вкладывается в это без остатка, поэтому за ней будет интересно наблюдать», — приводит слова Эльвиры Эберг SVT.

Ханна Эберг добавила: «Она всегда идёт своей дорогой, это очень впечатляет. Не думаю, что кто-то может повлиять на неё, если она уже приняла решение. Её можно только похвалить за выбор и смелость что-то менять».

Напомним, ранее Стина Нильссон заявила, что планирует выступить в марафонской лыжной серии Ski Classics в следующем сезоне.

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