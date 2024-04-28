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Малышко считает, что мировой биатлон будет деградировать без российских спортсменов

Малышко считает, что мировой биатлон будет деградировать без российских спортсменов
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Российский биатлонист Дмитрий Малышко, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, заявил, что мировой биатлон будет деградировать без российских спортсменов.

«Положительно отсутствие российских биатлонистов не может сказаться на мировом биатлоне, только негативно. Россия всегда занимала ключевые позиции и места в первой десятке мирового биатлона. Без сильнейших лидеров спорт несёт какой-то ущерб. И для нас, конечно, так же. Ситуация зеркальная на данный момент. Сильнейшие лыжники, биатлонисты соревнуются внутри своей страны. Не думаю, что от того, что мы ушли со спортивной арены мировой, кому-то лучше. Будет, конечно, деградация», — приводит слова спортсмена ТАСС.

Напомним, россияне не выступают на Кубке мира по биатлону с марта 2022 года.

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