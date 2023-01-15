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Удивительная история биатлонистки из Гренландии Укалек Слеттемарк — первые очки на Кубке мира, тренировки, слава

Уникальная биатлонистка удивляет на Кубке мира. Необычная история «зайца» из Гренландии
Ангелина Николаева
Удивительная история биатлонистки из Гренландии
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Укалек Слеттемарк запоминается не только синими волосами.

Биатлон в последние годы славен своей конкуренцией. За места на подиуме сражаются представители доброго десятка стран, а во время смешанных эстафет, как любит говорить Губерниев, «не хватает стрелковых установок».
Неудивительно, что даже представители самых малых стран порой получают свою минуту славы на Кубке мира.

На этапе в Рупольдинге, например, отличилась представительница загадочной Гренландии. Укалек Астри Слеттемарк финишировала 21-й в индивидуальной гонке и стала первой биатлонисткой в истории страны, добывшей очки в зачёт Кубка мира.

Единственная биатлонистка Гренландии

Слеттемарк стала одной из шести спортсменок, кому удалось пройти все четыре огневых рубежа, не допустив ни единого промаха. 21-летняя биатлонистка проиграла лидеру индивидуальной гонки Лизе Виттоцци 3 минуты и 14 секунд. Также 21-е место в гонке позволило Укалек отобраться в масс-старт.

До этого лучшим результатом Укалек на самом высоком уровне было 53-е место в гонке преследования в Поклюке в этом сезоне и 53-е место в индивидуальной гонке на Олимпийских играх. А в 2019 году девушке из Гренландии удалось сотворить настоящую сенсацию – она выиграла золото юниорского чемпионата мира среди девушек в индивидуальной гонке. После этого Слеттемарк ещё несколько раз попадала в топ-6 на юниорских соревнованиях и летнем ЧМ.

Впрочем, Укалек удивляет не столько результатами, сколько внешностью. В новом сезоне у неё уникальная причёска – волосы окрашены в синий!

Укалек Слеттемарк

Укалек Слеттемарк

Фото: Из личного архива спортсменки

Сейчас Слеттемарк единственная биатлонистка сборной Гренландии. В мужском биатлоне сборную северной страны представляют её братья – 18-летний Сондре, который выступает на Кубке IBU, и 16-летний Инук, который с прошлого сезона соревнуется на юниорском Кубке IBU. А тренеры и руководители гренландской федерации биатлона – это их родители.

Укалек рассказывает, что сейчас в Гренландии на 50 с лишним тысяч населения есть десять спортсменов, которые регулярно занимаются биатлоном.

«Я думаю, что это много, учитывая численность населения. Например, если бы это соотношение было таким же в Польше, там было бы 7500 биатлонистов! С тех пор как я начала заниматься, биатлон стал более популярным, и многие люди уже знают, что это такое, и следят за результатами».

Слеттемарк рассказала, что иногда её узнают и просят сфотографироваться.

«Вся наша семья — биатлонисты»

Отстреляв на ноль в гонке, Укалек Астри исполнила мечту своей мамы, бывшей биатлонистки Уилок Хельгессен, которая как-то раз сказала в интервью, что не уйдёт из биатлона, пока не пройдёт все огневые рубежи без промахов. В последний раз Уилок выступила на Кубке мира по биатлону в сезоне-2009/2010 в возрасте 44 лет, ещё через два года пробежала две гонки на чемпионате мира. На Кубке IBU она выступала до сезона-2018/2019 и в последний раз вышла на старт, когда ей было уже 53 года. Но ни разу так и не отстреляла на ноль!

Они дали стартовать 51-летнему биатлонисту. Кому нужен этот цирк? Они дали стартовать 51-летнему биатлонисту. Кому нужен этот цирк?

Отец Укалек Астри Эйстейн Слеттемарк стартовал на Кубке IBU в 51 год. Сейчас он возглавляет Федерацию биатлона Гренландии, которую сам и создал.

«Вся наша семья – биатлонисты. По сути, единственные в Гренландии. Мы пытаемся привлечь юных спортсменов: сейчас есть группа детей, которые готовы поучаствовать в сборах и соревнованиях, но в основном всё сводится к моей семье», – рассказывала спортсменка о биатлонных делах.

«Биатлонного стрельбища в Гренландии нет»

Сейчас Укалек с семьёй живёт в Норвегии, а на Олимпийских играх в Пекине она представляла Данию, так как Гренландия не является членом МОК. Да и полноценно тренироваться в родной стране девушка не может.

«Биатлонного стрельбища в Гренландии нет – тренировать стрельбу негде. Насколько я помню, стрелять можно на расстоянии более 500 метров от домов. У меня есть одна металлическая поднимающаяся мишень, а также бумажные мишени. Но тренировка всё равно не получается достаточно качественной, так что это просто чтобы совсем не забыть, как стрелять», – рассказала Укалек.

Укалек Слеттемарк

Укалек Слеттемарк

Фото: Из личного архива спортсменки

В Норвегии Слеттемарк несколько лет ходила в спортивную школу, где занималась стрельбой и физической подготовкой. Перед сезоном-2019/2020 Укалек тренировалась со сборной Норвегии до 23 лет в рамках норвежско-гренландского спортивного сотрудничества. Помимо совместных тренировок атлетов двух стран, такое сотрудничество предполагало систему поддержки от норвежской команды, также спортсменка имела право обращаться к норвежской сервисной бригаде, которая готовила ей лыжи.

«Обычно спонсоры мне отказывают»

Главный источник дохода спортсменки – это спонсорская поддержка.

«Живу я на деньги от спонсоров. Также я получаю стипендию «Олимпийская солидарность» от МОК и немного от Спортивной конфедерации Гренландии. Мои спонсоры – в основном гренландские и датские компании. Я много куда обращаюсь, и обычно мне отвечают «нет» (смеётся). Но иногда всё же говорят «да». Большая часть спонсоров, которые есть у меня сейчас – это те, кто сами связались со мной. Их появилось много после моего первого выступления на Кубке мира, а затем на чемпионате мира и Олимпиаде. Если я обращаюсь к компаниям, то обычно выбираю те, которые присутствуют в Гренландии и Дании, либо Гренландии, Дании и Норвегии. Я описываю свои результаты, цели и причины, почему мы хорошо сочетаемся. Обычно мне отказывают, но я предпринимаю много попыток, и, если повезёт, получаю согласие.

Укалек Слеттемарк

Укалек Слеттемарк

Фото: Из личного архива спортсменки

И кстати, ещё один любопытный факт. Имя Укалек переводится как «полярный заяц», и на плече биатлонистки есть татуировка с этим животным. Слеттемарк рассказывает, что в следующем сезоне хочет изменить дизайн своего гоночного комбинезона (да-да, дизайн она будет разрабатывать самостоятельно), и планирует, что на новом также будет изображён заяц.

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Теги Биатлон Кубок мира Биатлон •••

Заглавное фото: Из личного архива Укалек Слеттемарк

Источник: «Чемпионат»

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