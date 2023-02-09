«Я понял, что финиша нет». Глупая ошибка чуть не лишила французского биатлониста медали

Россиянин Эдуард Латыпов в прошлом сезоне промахнулся так же и остался без награды.

Удивительный казус произошёл на финише смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону – 2023 в Оберхофе. Кентен Фийон Майе чуть не лишил команду Франции бронзовой награды, так как перепутал створ и уехал в другую сторону от финиша! Нечто подобное было и в исполнении россиянина.

После заключительной стрельбы четвёртого этапа Кентен Фийон Майе ушёл на дистанцию третьим в 22 секундах от лидеров – Йоханнеса Бё из Норвегии и Томмазо Джакомеля из Италии. По большому счёту к этому моменту судьба бронзовой награды уже была определена – догнать лидеров французу было сложно, а ближайший преследователь Симон Эдер находился далеко – в 20 секундах – и вряд ли мог отобрать третье место у Кентена.

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Однако за несколько метров до финиша Кентен Фийон Майе внезапно направился не в сторону заключительной прямой, а поехал вдоль трибуны, практически на новый круг! Француз уже начал праздновать успех в первой гонке турнира и победно вскинул руки, когда понял, что заехал не туда.

«Я уже праздновал с болельщиками, когда вдруг понял, что финиша нет».

К счастью, Кентен вовремя заметил ошибку и успел вернуться. Но если бы он проехал на пять-десять метров дальше, удержать третье место ему бы не удалось, так как за время, пока француз катился вдоль финишной прямой, накатил Симон Эдер – на финише отрыв сократился до трёх секунд!

Французы радовались, что Кентену Фийону Майе всё-таки удалось сохранить бронзу, а вот Эдуарду Латыпову, который допустил подобную ошибку на этапе Кубка мира в прошлом сезоне, повезло значительно меньше.

Латыпов боролся за медаль в индивидуальной гонке, но пропустил поворот на заключительную прямую, потерял драгоценные секунды и лишился даже «цветов»! Как и Фийон Майе, он перепутал створ и опомнился, когда уже поравнялся с финишем. В итоге россиянин был лишь седьмым.