Каминский — о здоровье Корнева: как и следовало ожидать, особых проблем у него не было

Главный тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о самочувствии своего подопечного Александра Корнева. Спортсмен испытывал проблемы с нагрузками.

«Поверхностно мы немножко разобрались, сделали кардиограмму. Как и следовало ожидать, особых проблем у него не было. Нужно его обследовать более тщательно. В мае он пройдёт все необходимые обследования, которые нужны для того, чтобы найти причину и понять, как с ней бороться», — сказал Каминский в интервью Metaratings.

Напомним, Корневу стало плохо во время смешанной эстафеты в финале Кубка Содружества, который проходит в Мурманске. Он сошёл с дистанции, остановившись на трассе. К спортсмену сразу подошли тренеры. В итоге он снялся с дистанции, как и вся его команда.