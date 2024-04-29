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Каминский — о здоровье Корнева: как и следовало ожидать, особых проблем у него не было

Каминский — о здоровье Корнева: как и следовало ожидать, особых проблем у него не было
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Главный тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о самочувствии своего подопечного Александра Корнева. Спортсмен испытывал проблемы с нагрузками.

«Поверхностно мы немножко разобрались, сделали кардиограмму. Как и следовало ожидать, особых проблем у него не было. Нужно его обследовать более тщательно. В мае он пройдёт все необходимые обследования, которые нужны для того, чтобы найти причину и понять, как с ней бороться», — сказал Каминский в интервью Metaratings.

Напомним, Корневу стало плохо во время смешанной эстафеты в финале Кубка Содружества, который проходит в Мурманске. Он сошёл с дистанции, остановившись на трассе. К спортсмену сразу подошли тренеры. В итоге он снялся с дистанции, как и вся его команда.

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