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Ханна Эберг: многие в команде чувствуют, что хотели бы добиться большего

Ханна Эберг: многие в команде чувствуют, что хотели бы добиться большего
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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ханна Эберг рассказала о подготовке к новому сезону.

«После прошлого сезона многие в команде чувствуют, что хотели бы добиться большего, поэтому мы очень мотивированы. Скоро мы отправимся на наш первый сбор, и, думаю, это будет захватывающе. Мона была со мной с самого начала, так что её уход будет большой потерей (Прим «Чемпионата» — шведская биатлонистка Мона Брорссон объявила о завершении карьеры в феврале этого года). Мы очень мотивированы выполнять свою работу и повышать уровень», — приводит слова Эберг SVT.

Напомним, лучшим личным результатом в прошедшем сезоне для шведской спортсменки стала бронзовая награда масс-старта в Ленцерхайде (Швейцария). Также Эберг побеждала во внутреннем первенстве чемпионата Швеции. 23 марта она выиграла спринтерскую гонку.

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