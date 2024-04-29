Ханна Эберг: многие в команде чувствуют, что хотели бы добиться большего

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ханна Эберг рассказала о подготовке к новому сезону.

«После прошлого сезона многие в команде чувствуют, что хотели бы добиться большего, поэтому мы очень мотивированы. Скоро мы отправимся на наш первый сбор, и, думаю, это будет захватывающе. Мона была со мной с самого начала, так что её уход будет большой потерей (Прим «Чемпионата» — шведская биатлонистка Мона Брорссон объявила о завершении карьеры в феврале этого года). Мы очень мотивированы выполнять свою работу и повышать уровень», — приводит слова Эберг SVT.

Напомним, лучшим личным результатом в прошедшем сезоне для шведской спортсменки стала бронзовая награда масс-старта в Ленцерхайде (Швейцария). Также Эберг побеждала во внутреннем первенстве чемпионата Швеции. 23 марта она выиграла спринтерскую гонку.