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Сирил Бурде: приятно видеть Жанмонно на таком высоком уровне

Сирил Бурде: приятно видеть Жанмонно на таком высоком уровне
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Французский тренер Сирил Бурде прокомментировал выступления биатлонистки Лу Жанмонно в прошедшем сезоне.

«Прошлой зимой она доказала, на что способна. Очень приятно видеть её на таком высоком уровне с такой лёгкостью. Мы знали о её устойчивости при стрельбе, и теперь она поняла, на что она способна на лыжах.

Выступление в Эстерсунде — первое, что приходит на ум, когда я думаю о её сезоне. Ей сразу открылись двери. Радует, что она сразу поняла, что значит носить жёлтую майку с точки зрения психологического давления», — приводит слова Бурде Nordic Magazine.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Лу Жанмонно заняла второе место в общем зачёте Кубка мира по биатлону среди женщин, уступив лидеру 23 очка. Обладательницей «Большого хрустального глобуса» стала итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци. Лу Жанмонно заняла итоговое первое место в зачёте гонок с общего старта среди женщин на Кубке мира в минувшем сезоне.

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