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Каминский раскрыл, с чем связаны проблемы со стрельбой у Латыпова

Каминский раскрыл, с чем связаны проблемы со стрельбой у Латыпова
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Главный тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, с чем связаны проблемы со стрельбой у Эдуарда Латыпова.

«Причины здесь разные. В ходе сезона они были связаны со стойкой, с изменениями в подгонке оружия, которые он делал по ходу сезона, хотя это надо было делать до сезона. Он пропустил сбор в августе, когда у него родилась дочь. Там мы нарабатывали стабильность стрельбы на высокой интенсивности. Этот пропущенный этап ему не удалось компенсировать. Где-то были хронические ошибки, с которыми надо как-то справляться», — сказал Каминский в интервью Metaratings.

Эдуард Латыпов выиграл общий зачёт Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024. На Спартакиаде сильнейших — 2024 спортсмен завоевал две золотые медали в спринте и гонке преследования, а также бронзовую награду в гонке с общего старта.

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