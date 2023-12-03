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Мужчины. 12.5 км Гонка преследования. Прямая трансляция
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18:00 Мск
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Кубок мира по биатлону — 2023/2024: швед Себастиан Самуэльссон отыграл минуту в гонке преследования и забрал золото

Самуэльссон сотворил чудо в гонке преследования. Быстроногий швед отыграл минуту и победил
Михаил Чесалин
Самуэльссон сотворил чудо в гонке преследования
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Филипп Наврат упустил золото, но может винить только себя.

Кубок мира по биатлону продолжает радовать непредсказуемыми сюжетами и классными, интересными гонками. В гонке преследования на первом этапе Кубка мира судьба золотой награды решилась на последней стрельбе.
Но самое интересное в том, что Себастиан Самуэльссон по ходу гонки проигрывал минуту Филиппу Наврату, у которого и вырвал победу.

Прямые трансляции гонок Кубка мира доступны в Okko.

Наврат уходил на дистанцию с 20-секундным отрывом от ближайших конкурентов – норвежцев Тарьея Бё и Вебьёрна Сёрума. И на протяжении двух кругов у немца всё было замечательно: стрельба на ноль, высокая скорость и даже ошибки главных конкурентов. На выходе со второго огневого рубежа Наврат опережал старшего Бё аж на 40 секунд, а Сёрума – уже на 48.

На той же отметке Себастиан Самуэльссон, успевший пробежать два штрафных круга, отставал от Наврата на 57,2 секунды. Но не планировал сдаваться.

Филипп Наврат

Филипп Наврат

Фото: Kevin Voigt/GettyImages

И правильно делал! На первой же стойке Наврат разок промахнулся, а быстроногий Самуэльссон отработал чисто и буквально взлетел на второе место: 17 секунд отрыва и видимая спина немца на длинных прямых.

Тягаться по скорости с Самуэльссоном могут немногие, и уж точно не Наврат. На подходе ко второй стойке швед уже наступал немцу на пятки. Того могла спасти чистая стрельба, но нервы подвели – есть один промах. Швед тоже разок промазал, но он уже на выходе со штрафного круга был впереди.

Как Наврат ни старался, но догнать Самуэльссона не смог. Хотя своё второе место не отдал, несмотря на активное наступление шведа Кристиансена.

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
03 декабря 2023, воскресенье. 18:00 МСК
Окончено
1
Себастиан Самуэльссон
Швеция
31:38.4
2
Филипп Наврат
Германия
+5.1
3
Ветле Шоста Кристиансен
Норвегия
+7.2

Наврат, несмотря на поражение, удержал первое место в общем зачёте Кубка мира, а на второе предсказуемо поднялся Самуэльссон. Разница между немцем и шведом составляет всего одно очко – 177 против 176. На третье место в битве за «Глобус» взобрался Тарьей Бё, ставший в гонке четвёртым.

А вот у Йоханнеса Бё чёрная серия продолжается. Действующий победитель Кубка мира показал лучшую скорость на дистанции, но смог подняться с 18-го места всего-то на 15-е. Гонку Йоханнесу загубили три промаха.

Общий зачёт Кубка мира по биатлону – 2023/2024
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