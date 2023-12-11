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Экс-российская биатлонистка Дарья Виролайнен провела первые гонки на Кубке мира по биатлону в составе сборной Финляндии

Бывшая биатлонистка сборной России уже выступает на Кубке мира. Как успехи у Виролайнен?
Батраз Томаев
Дарья Виролайнен
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Дарья с ходу набрала первые кубковые очки за сборную Финляндии.

В австрийском Хохфильцене завершился второй этап Кубка мира по биатлону – 2023/2024. Для российских болельщиков он был примечателен ещё и тем, что после шестилетней паузы в элите стартовала Дарья Виролайнен.

Бывшая биатлонистка сборной России теперь представляет Финляндию.

Ну и как успехи у Дарьи?

Заработала первые очки

Этап в Хохфильцене открывала спринтерская гонка. На дистанции 7,5 км Виролайнен допустила одну осечку на огневых рубежах и финишировала на 35-м месте. Отставание биатлонистки от победительницы – норвежки Тандреволд – составило почти две минуты. Если точнее – 1.53,9.

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 2, Хохфильцен, Австрия
Женщины. 7.5 км Спринт
08 декабря 2023, пятница. 16:25 МСК
Окончено
1
Ингрид Ландмарк Тандреволд
Норвегия
20:59.9
2
Эльвира Эберг
Швеция
+4.9
3
Жюстин Бреза-Буше
Франция
+19.7

Подопечная Эрика Бартлетта Кульстада (это, если что, главный тренер сборной Финляндии по биатлону) в гонке преследования улучшить позицию не смогла и пришла на финиш только на 54-й позиции. Опытная биатлонистка допустила пять ошибок на огневых рубежах: три на лёжках и две – на стойках. По итогам этой гонки отставание от выигравшей Эльвиры Эберг составило 6.03,0.

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 2, Хохфильцен, Австрия
Женщины. 10 км Гонка преследования
09 декабря 2023, суббота. 16:45 МСК
Окончено
1
Эльвира Эберг
Швеция
29:44.6
2
Лена Хекки
Швейцария
+11.2
3
Ингрид Ландмарк Тандреволд
Норвегия
+13.9

Впрочем, и такие результаты Дарьи можно считать успехом. Бывшая россиянка смогла добыть первые шесть очков для финской сборной.

Прямые трансляции гонок Кубка мира доступны в Okko.

Но скорости не хватает

Эстафетная гонка мало отличалась от личных стартов. На втором этапе бывшая российская спортсменка допустила две осечки на стрельбе лёжа. Приняв эстафету на 10-м месте с 53,3 секунды отставания от лидера, Виролайнен передала её 10-й, но добавила к проигрышу ещё одну минуту.

Финская сборная до финиша так и не добежала – команду на последнем этапе сняли, поскольку она уступала лидеру на круг. В момент снятия с гонки финки шли на 12-м месте, отставая от лидеров больше чем на четыре минуты.

Дарья Виролайнен

Дарья Виролайнен

Фото: Franz Kirchmayr/Getty Images

Дарья Виролайнен никогда не отличалась высокой скоростью, и чуда не произошло – лыжный ход члена финской сборной не превосходит ожиданий. Сейчас Виролайнен проигрывает лидеру в среднем 13 секунд на одном километре. Для сравнения: у её партнёрши по команде Суви Минккинен ход на полторы секунды на каждый километр быстрее.

Теперь Виролайнен ждёт этап в Ленцерхайде. В программе третьего этапа Кубка мира – спринт, гонка преследования и масс-старт.

Да, вряд ли Дарья будет претендовать на высокие места. Но другие биатлонистки из России на международных турнирах вообще не выступают.

Общий зачёт Кубка мира по биатлону – 2023/2024
Календарь Кубка мира мира по биатлону – 2023/2024
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