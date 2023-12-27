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Лучшая биатлонистка России — 2023: Ирина Казакевич, Виктория Сливко, Елизавета Каплина, Анастасия Гореева, Дербушева

Самая крутая биатлонистка 2023 года в России. Кто она?
Батраз Томаев
Самая лучшая биатлонистка России – 2023
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Претенденток много, а первое место только одно!

Совсем скоро от Калининграда до Владивостока россияне будут поднимать бокалы под бой курантов, а значит, пришло время подводить итоги уходящего года. Безусловно, надо определить самую крутую биатлонистку в России!

Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Лучшие российские биатлонистки в уходящем году будут распределены в полном соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓»

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.

Рейтинг: лучшая биатлонистка России – 2023
Виктория Сливко
Фото: РИА Новости
1 место

Виктория Сливко

Медали: 7 золотых – 5 серебряных – 4 бронзовых

Сезон-2022/2023 для Виктории Сливко закончился на мажорной ноте. СБР признал её лучшей биатлонисткой страны. Любопытно, что к сезону-2023/2024 Сливко решила готовиться отдельно. И это приносит свои плоды: прямо сейчас спортсменка возглавляет общий зачёт Кубка Содружества.

В интервью СМИ меткая, но никогда не блиставшая скоростными качествами биатлонистка признаётся, что своими выступлениями доказывает – она «не черепаха». А время между стартами любит проводить в деревне у мамы.

Тамара Дербушева
Фото: РИА Новости
2 место

Тамара Дербушева

Медали: 8 золотых – 1 серебряная – 1 бронзовая

Душа и капитан команды Михаила Шашилова. Биатлонистке из Свердловской области впору открывать мотивационные курсы по тимбилдингу, ибо тренер называет подопечную «цементом команды». Но не только за жизненными советами партнёрши обращаются к Тамаре Дербушевой. Она ещё и может рассказать, как завоёвывать золотые награды. Из 10 медалей у Дербушевой восемь — высшей пробы! Почти ювелирная точность. И в декабре на шею спортсменки никакой другой медали, кроме золотой, пока не надевали!

Анастасия Гореева
Фото: РИА Новости
3 место

Анастасия Гореева

Медали: 3 золотых – 6 серебряных – 3 бронзовых

Дама сердца Карима Халили старается соответствовать высочайшему уровню, который показывает её возлюбленный. В уходящем году спортсменка добыла аж 12 наград на Кубке и чемпионате России, а также на Кубке Содружества. Всё это стало приятным бонусом к главному призу: в сезоне-2022/2023 биатлонистка из Московской области выиграла общий зачёт Кубка России. Приятным же бонусом этой зимой стал миллион за победу в гонке Международной лиги клубного биатлона. Есть ощущение, что главные победы Гореевой впереди, но от этого она не становится менее крутой!

Ирина Казакевич
Фото: РИА Новости
4 место

Ирина Казакевич

Медали: 6 золотых – 4 серебряных – 5 бронзовых

Серебряный призёр ОИ-2022 в уходящем году радовала публику своими победами. Стрельбу наладить Ирине, правда, пока так и не удалось, но время на лыжне у неё продолжает оставаться одним из лучших в стране.

Интересно, что подопечная Михаила Шашилова выступила против поездки на Олимпиаду в нейтральном статусе. Говорит, отрекаться от страны не будет. И лидером себя Казакевич тоже не считает. «Надо показывать более стабильные результаты». Однако менее заметной от этого она не становится.

Елизавета Каплина
Фото: РИА Новости
5 место

Елизавета Каплина

Медали: 3 золотых – 4 серебряных – 1 бронзовая

В феврале Каплина выиграла «Малый хрустальный глобус» Кубка России – 2022/2023 в зачёте спринтерских гонок, чем ещё раз подтвердила класс одной из лучших биатлонисток страны. А ещё на пару с Екатериной Носковой Каплина решилась на выступление в чемпионате страны по лыжным гонкам.
Сейчас 27-летняя спортсменка в тотале Кубка страны занимает третье место. На этой же позиции она закончила прошлый сезон. Подтверждает свой класс!

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