Самая крутая биатлонистка 2023 года в России. Кто она?

Совсем скоро от Калининграда до Владивостока россияне будут поднимать бокалы под бой курантов, а значит, пришло время подводить итоги уходящего года. Безусловно, надо определить самую крутую биатлонистку в России!
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Лучшие российские биатлонистки в уходящем году будут распределены в полном соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
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Виктория Сливко
Медали: 7 золотых – 5 серебряных – 4 бронзовых
Сезон-2022/2023 для Виктории Сливко закончился на мажорной ноте. СБР признал её лучшей биатлонисткой страны. Любопытно, что к сезону-2023/2024 Сливко решила готовиться отдельно. И это приносит свои плоды: прямо сейчас спортсменка возглавляет общий зачёт Кубка Содружества.
В интервью СМИ меткая, но никогда не блиставшая скоростными качествами биатлонистка признаётся, что своими выступлениями доказывает – она «не черепаха». А время между стартами любит проводить в деревне у мамы.
Тамара Дербушева
Медали: 8 золотых – 1 серебряная – 1 бронзовая
Душа и капитан команды Михаила Шашилова. Биатлонистке из Свердловской области впору открывать мотивационные курсы по тимбилдингу, ибо тренер называет подопечную «цементом команды». Но не только за жизненными советами партнёрши обращаются к Тамаре Дербушевой. Она ещё и может рассказать, как завоёвывать золотые награды. Из 10 медалей у Дербушевой восемь — высшей пробы! Почти ювелирная точность. И в декабре на шею спортсменки никакой другой медали, кроме золотой, пока не надевали!
Анастасия Гореева
Медали: 3 золотых – 6 серебряных – 3 бронзовых
Дама сердца Карима Халили старается соответствовать высочайшему уровню, который показывает её возлюбленный. В уходящем году спортсменка добыла аж 12 наград на Кубке и чемпионате России, а также на Кубке Содружества. Всё это стало приятным бонусом к главному призу: в сезоне-2022/2023 биатлонистка из Московской области выиграла общий зачёт Кубка России. Приятным же бонусом этой зимой стал миллион за победу в гонке Международной лиги клубного биатлона. Есть ощущение, что главные победы Гореевой впереди, но от этого она не становится менее крутой!
Ирина Казакевич
Медали: 6 золотых – 4 серебряных – 5 бронзовых
Серебряный призёр ОИ-2022 в уходящем году радовала публику своими победами. Стрельбу наладить Ирине, правда, пока так и не удалось, но время на лыжне у неё продолжает оставаться одним из лучших в стране.
Интересно, что подопечная Михаила Шашилова выступила против поездки на Олимпиаду в нейтральном статусе. Говорит, отрекаться от страны не будет. И лидером себя Казакевич тоже не считает. «Надо показывать более стабильные результаты». Однако менее заметной от этого она не становится.
Елизавета Каплина
Медали: 3 золотых – 4 серебряных – 1 бронзовая
В феврале Каплина выиграла «Малый хрустальный глобус» Кубка России – 2022/2023 в зачёте спринтерских гонок, чем ещё раз подтвердила класс одной из лучших биатлонисток страны. А ещё на пару с Екатериной Носковой Каплина решилась на выступление в чемпионате страны по лыжным гонкам.
Сейчас 27-летняя спортсменка в тотале Кубка страны занимает третье место. На этой же позиции она закончила прошлый сезон. Подтверждает свой класс!