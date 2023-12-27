Самая крутая биатлонистка 2023 года в России. Кто она?

Совсем скоро от Калининграда до Владивостока россияне будут поднимать бокалы под бой курантов, а значит, пришло время подводить итоги уходящего года. Безусловно, надо определить самую крутую биатлонистку в России!

Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Лучшие российские биатлонистки в уходящем году будут распределены в полном соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓»

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.