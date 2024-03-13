Топ-5 лучших биатлонисток прямо сейчас. Кто больше всех заслуживает победы на Кубке мира?

В четверг, 14 марта, в Кэнморе (Канада) стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону. Последние старты сезона крайне важны, ведь они определят обладателей «Больших хрустальных глобусов».
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У мужчин особой интриги нет, но у женщин за «БХГ» будет настоящая заруба. Перед заключительным этапом на первое место в общем зачёте турнира претендуют сразу пять спортсменок: Ингрид Тандреволд, Лиза Виттоцци, Жулия Симон, Жюстин Бреза-Буше и Лу Жанмонно.
Конечно, девушки разберутся на дистанции, кто сильнее, но мы предлагаем вам определить, кто больше всех остальных заслуживает «Глобус».
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Лучшие биатлонистки мира в Кубке мира – 2023/2024 распределяются в полном соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
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Лиза Виттоцци (Италия)
Сейчас Лиза идёт второй в общем зачёте Кубка мира. В активе итальянки 891 очко, а отставание от лидера тотала Ингрид Тандреволд – всего 73 очка.
Виттоцци в текущем сезоне по-настоящему великолепна. 29-летняя биатлонистка с лёгкостью перехватила бремя лидерства в сборной Италии у Доротеи Вирер, показывающей в этом сезоне неудовлетворительные результаты. В копилке Лизы семь медалей Кубка мира (2 – 2 – 3), из которых только две взяты в командных гонках. Итальянка прекрасно проявила себя и на чемпионате мира. Виттоцци впервые в карьере завоевала золото турнира. Также спортсменка взяла три серебряные медали.
В отличие от соперниц, Лиза в этом сезоне уже взяла трофей – «Малый хрустальный глобус» в зачёте индивидуальных гонок. Это явно заставляет спортсменку смотреть и в сторону «Большого хрусталя», который может стать для неё первым в карьере.
«Мне говорили, что всё уже проиграно, что я отстаю на много очков, но, в конце концов, тем и прекрасен биатлон, что если ты не веришь в победу до конца, то лучше даже не выходить на старт. Я спокойна, наслаждаюсь каждой гонкой в меру своих возможностей, убеждена, что могу выиграть каждую гонку, и буду верить в это до самого конца», – заявила Виттоцци перед заключительным этапом Кубка мира.
Ингрид Тандреволд (Норвегия)
Сейчас Ингрид возглавляет общий зачёт Кубка мира. На счету норвежки 964 очка, отрыв от ближайшей преследовательницы Лизы Виттоцци – 73 очка.
В текущем сезоне Тандреволд освоила новую функцию – лидера сборной Норвегии. 27-летней биатлонистке было непросто, но, кажется, она справилась с возросшей нагрузкой. На счету Ингрид 15 медалей (6 – 6 – 3) Кубка мира, при этом шесть наград были завоёваны в эстафетах.
Единственное, что не удалось Тандреволд в этом сезоне – успешно выступить на чемпионате мира. Там Ингрид взяла лишь серебро и бронзу в смешанных эстафетах, а лучшим личным результатом стало 10-е место. К счастью для норвежки, в зачёт Кубка мира ЧМ больше не входит.
Но важнее тут другое. После такого неприятного падения в результатах в Нове-Место биатлонистка собралась и вновь доказала своё лидерство на трассе. Нет никаких сомнений, что стремление к победе поможет Ингрид и на заключительном этапе Кубка мира. Ведь Тандреволд явно хочется взять свой первый «БХГ» в карьере.
Жюстин Бреза-Буше (Франция)
Сейчас в общем зачёте Жюстин идёт третьей. В активе француженки 881 очко. Она уступает лидеру Ингрид Тандерволд 83 очка, а расположившейся на второй строчке Лизе Виттоцци – 10 очков.
Сезон Бреза-Буше, вернувшаяся из декрета, начала не слишком удачно, но звезда Жюстин по-настоящему засверкала на этапе в Ленцерхайде, где она взяла три золотые медали. Всего за сезон в копилке 27-летней биатлонистки оказалось 10 наград (7 – 1 – 2), три из которых были завоёваны в командных гонках. На ЧМ-2024 Бреза-Буше тоже была великолепна. Француженка взяла личные золото, серебро и бронзу, а также два золота в эстафетах.
Жюстин не слишком стабильна в стрельбе, но традиционно выдаёт потрясающий ход. Неудивительно, что с такими данными спортсменка сейчас проводит лучший сезон в карьере. Бреза-Буше однозначно хотелось бы завершить его с «БХГ» в руках.
Лу Жанмонно (Франция)
Сейчас Лу занимает в общем зачёте пятое место с 828 очками. Она проигрывает лидеру Ингрид Тандреволд 136 очков, идущей второй Лизе Виттоцци – 63 очка, занимающей третью позицию Жюстин Бреза-Буше – 53 очка, а замыкающей топ-4 Жулии Симон – 30 очков.
Жанмонно дебютировала на Кубка мира ещё в сезоне-2020/2021. Но высоких результатов спортсменка не показывала, поэтому следующие пару лет выступала то на главном турнире, то на Кубке IBU. Прошлый сезон стал для Лу первым полноценным на Кубке мира, а уже в текущем она стала одним из лидеров мирового биатлона.
25-летняя француженка удивила всех на первом этапе КМ в Эстерсунде, где выиграла три гонки, одной из которых была эстафета. Но и дальше Лу не сбавляла темпа. За сезон Жанмонно завоевала 11 наград (6 – 1 – 4), четыре из которых взяла в эстафетах. На ЧМ-2024 биатлонистка тоже была хороша: она не финишировала ниже седьмого места, взяла две бронзы в личных гонках и два золота в эстафетах.
Быть может, в этом сезоне побороться за «Глобус» Лу будет тяжело, но ясно одно – у молодой спортсменки есть отличный потенциал на будущие сезоны.
Жулия Симон (Франция)
Сейчас в общем зачёте Жулия располагается на четвёртом месте. В копилке француженки 858 очков. Она уступает лидеру Ингрид Тандерволд 106 очков, идущей второй Лизе Виттоцци – 33 очка, а занимающей третью позицию Жюстин Бреза-Буше – 23 очка.
После летних скандалов входить в сезон Симон было непросто, однако биатлонистка быстро пришла в форму. 27-летняя спортсменка завоевала на Кубке мира 11 медалей (5 – 3 – 3), из которых пять – командные.
Но главным триумфом для Жулии стал чемпионат мира. Там француженка едва не побила рекорд Марте Рёйселанд по количеству медалей на одном турнире. Симон выиграла четыре золотые и одну бронзовую медали, при этом две награды она завоевала в эстафетах. Худшим результатом биатлонистки стало четвёртое место в масс-старте.
Симон – единственная из претенденток на «БХГ» в этом сезоне, которая уже брала трофей ранее. Жулия выигрывала общий зачёт в прошлом году. Тем не менее в свои силы защитить титул француженка не особо верит.
«Борьба за победу в общем зачёте? Я иду от гонки к гонке. Моя цель сейчас — «Малый хрустальный глобус». В общем зачёте выше всех Тандреволд, всё в её руках. Чтобы получить шанс побороться, нужно, чтобы Ингрид пропустила две гонки. Но я не думаю, что такое произойдёт. Моей целью на сезон был чемпионат мира, а сейчас я просто стараюсь стать лучшей в отдельных дисциплинах», – призналась Жулия.