Топ-5 лучших биатлонисток прямо сейчас. Кто больше всех заслуживает победы на Кубке мира?

В четверг, 14 марта, в Кэнморе (Канада) стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону. Последние старты сезона крайне важны, ведь они определят обладателей «Больших хрустальных глобусов».

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У мужчин особой интриги нет, но у женщин за «БХГ» будет настоящая заруба. Перед заключительным этапом на первое место в общем зачёте турнира претендуют сразу пять спортсменок: Ингрид Тандреволд, Лиза Виттоцци, Жулия Симон, Жюстин Бреза-Буше и Лу Жанмонно.

Конечно, девушки разберутся на дистанции, кто сильнее, но мы предлагаем вам определить, кто больше всех остальных заслуживает «Глобус».

Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Лучшие биатлонистки мира в Кубке мира – 2023/2024 распределяются в полном соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

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