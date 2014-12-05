Зайцева: новые биатлонистки сборной России должны с умом воспользоваться шансами

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева поделилась ожиданиями от выступления женской сборной России в текущем сезоне.

«Девчонки все молодые, амбициозные, перспективные. Главное – набраться терпения и иметь голову на плечах. По поводу терпения это и болельщиков касается. Результат никогда не приходит сразу. Пройдёт не один сезон, пока дебютантки начнут показывать результат. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы девочки заматерели в Кубке мира за один сезон. Потому что выступать на российских турнирах, на этапах Кубка IBU – это одно, а на этапах Кубка мира и чемпионатах мира – совсем другое. Нужен опыт. Нужна зрелая психология. Девушки попробуют себя в этом сезоне. Кто справится – тот и дальше продолжит реализовывать свои перспективы.

Сейчас им предоставлены большие возможности, они выступают на высшем уровне – это шанс. Им нужно воспользоваться. Главное – воспользоваться с умом, грамотно и адекватно. Меняются и спортсмены, и тренеры. Хотя тренеры чаще. И нужно всё попробовать. Был у нас Пихлер, попробовали его систему, сейчас попробуем систему Королькевича. Спортсменам для опыта очень правильно иметь разную информацию. Если кто-то с умом ей воспользуется, это сильно пригодится в будущем», — приводит слова Зайцевой агентство «Весь спорт».