Зайцева: новые биатлонистки сборной России должны с умом воспользоваться шансами

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева поделилась ожиданиями от выступления женской сборной России в текущем сезоне.
«Девчонки все молодые, амбициозные, перспективные. Главное – набраться терпения и иметь голову на плечах. По поводу терпения это и болельщиков касается. Результат никогда не приходит сразу. Пройдёт не один сезон, пока дебютантки начнут показывать результат. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы девочки заматерели в Кубке мира за один сезон. Потому что выступать на российских турнирах, на этапах Кубка IBU – это одно, а на этапах Кубка мира и чемпионатах мира – совсем другое. Нужен опыт. Нужна зрелая психология. Девушки попробуют себя в этом сезоне. Кто справится – тот и дальше продолжит реализовывать свои перспективы.
Сейчас им предоставлены большие возможности, они выступают на высшем уровне – это шанс. Им нужно воспользоваться. Главное – воспользоваться с умом, грамотно и адекватно. Меняются и спортсмены, и тренеры. Хотя тренеры чаще. И нужно всё попробовать. Был у нас Пихлер, попробовали его систему, сейчас попробуем систему Королькевича. Спортсменам для опыта очень правильно иметь разную информацию. Если кто-то с умом ей воспользуется, это сильно пригодится в будущем», — приводит слова Зайцевой агентство «Весь спорт».
- 5 апреля 2020
-
04:51
- 4 апреля 2020
-
21:45
-
16:04
-
13:31
-
12:29
-
11:31
-
10:03
-
09:21
- 3 апреля 2020
-
14:13
-
13:52
-
11:00
-
10:48
-
09:57
-
09:47
-
03:34
-
01:01
- 2 апреля 2020
-
19:19
-
14:38
-
14:09
-
10:31
-
09:55
-
09:32
-
09:09
- 1 апреля 2020
-
23:57
-
17:26
-
12:04
-
11:31
-
11:17
-
10:14
-
10:06
-
09:47
-
09:32
-
09:16
-
09:06
- 31 марта 2020
-
20:29