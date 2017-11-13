СМИ: Зайцева получила обвинения от МОК в манипуляциях с допинг-пробами

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева получила обвинения от Международного олимпийского комитета в манипуляциях с допинг-пробами во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи, утверждает «Спорт-экспресс».

Зайцева изначально не фигурировала в списках бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Публичных обвинений от Родченкова она также никогда не получала. Однако в процессе тотальной перепроверки всех проб, сданных в Сочи российскими спортсменами, эксперты МОК обнаружили на пробах Зайцевой царапины. По версии МОК, это может свидетельствовать о том, что пробы вскрывались и с ними производились манипуляции по замене «грязной» мочи на «чистую».

Зайцева предстанет перед комиссией МОК под руководством Денниса Освальда примерно в конце ноября.