Украинский биатлонист Пидручный прокомментировал отстранение россиян за допинг

Чемпион мира украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал четырёхлетнюю дисквалификацию за допинг россиян Александра Печёнкина и Александра Чернышова. Благодаря отстранению россиян Дмитрий стал чемпионом Европы 2015 года в эстафете и победителем Универсиады 2013 года в смешанной эстафете.
«Теперь не просто призёр, а чемпион Европы и Универсиады. Хоть и с опозданием. Рано или поздно все получают то, что по правде заслужили», – написал Пидручный в «инстаграм-сториз».
30 августа 2018 года стало известно, что четыре российских биатлониста подозреваются IBU в нарушении антидопинговых правил. Подозреваемыми оказались Александр Печёнкин, Александр Чернышов, Светлана Слепцова и Евгений Устюгов. Решение по делам Слепцовой и Устюгова пока не принято.
- 23 июля 2019
-
13:08
- 22 июля 2019
-
23:22
-
18:25
-
17:33
-
11:37
- 18 июля 2019
-
12:32
-
10:41
- 17 июля 2019
-
21:51
-
17:26
-
17:16
-
11:51
-
11:14
-
09:59
- 16 июля 2019
-
21:55
- 15 июля 2019
-
21:52
-
13:20
-
11:04
-
09:37
- 14 июля 2019
-
11:38
-
10:39
-
10:31
- 12 июля 2019
-
21:09
- 11 июля 2019
-
11:49
-
10:44
-
10:34
-
10:27
- 10 июля 2019
-
14:15
-
13:23
-
11:47
-
00:33
- 9 июля 2019
-
17:57
-
17:34
-
14:32
-
11:54
-
00:32