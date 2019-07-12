Сорин: биатлонисту Халили было тяжело, но он адаптировался к нагрузкам лыжников

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал о работе с биатлонистом национальной команды Каримом Халили на сборе в Эстонии.

«Пока это был разовый случай. Карим был в Эстонии, попросился к нам на тренировки. Я с удовольствием согласился. Интересно было посмотреть, на что способны биатлонисты, как они работают. Опыт положительный. Было тяжело ему, но адаптировался. Сильный спортсмен, хорошо физически развит. Способен переваривать объём нагрузок даже для лыжников.



Какие задачи стоят перед моей группой на сборе в Тюмени? Это наш третий тренировочный этап. Первые два сбора были втягивающими, аэробно-силовой направленности. В июле уже планируем развивающую работу. Начнём её в Тюмени, а продолжим в Санкт-Петербурге, где встанем на лыжи…

Летом я ещё не был в «Жемчужине Сибири». Знакомлюсь с местами тренировок, условиями. Пока всё устраивает, нравится. Спортсменов тут из разных команд много, лыжники и биатлонисты, но всё расположено так, что места хватает всем», — приводит слова Сорина «Тюменская арена».