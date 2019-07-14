Российская биатлонистка хочет возобновить карьеру и выступать за другую страну

Экс-биатлонистка сборной России Ольга Якушова намерена возобновить карьеру, однако задумывается о выступлении за сборную другой страны.
27-летняя спортсменка объявила об уходе в январе 2018 года, жёстко раскритиковав Виталия Норицына, который сейчас является тренером российских биатлонисток.
«Работа накануне возвращения идёт отлично, я теперь девушка свободная, вернулась с сыном в родные края, так что домашние стены мне в помощь. Надеюсь, мой первый тренер Светлана Калиновская поддержит и поможет в моих начинаниях. У нас в Бородино, в Красноярском крае, отличный комплекс, новая тренировочная база и рабочая „роллерка“.
Насчёт возвращения в сборную не загадывала, но всё возможно. Силы в себе я чувствую! Я достаточно долгое время была вне спорта, отдохнула, но тренироваться не забывала.
Норицын мне не помеха. Ни перед кем себя виноватой не считаю. Я рядовой спортсмен, который высказался, потому что имею право на это. А активными тренировками я готовлюсь к переходу в другую сборную, жду решения той страны. Точно ещё вопрос не решён, поэтому пока говорить не хочу», — цитирует Якушову «Спорт-экспресс».
Якушова — чемпионка России, чемпионка Европы 2016 года. На Кубке мира выступила в сезоне-2014/15 и набрала три очка в общем зачёте.
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