Сливко и Корастылёв – чемпионы России по летнему биатлону в суперспринте

В Тюмени продолжается чемпионат России по летнему биатлону, являющийся отборочным стартом на мировое первенство в Беларуси. Определились победители соревнований в дисциплине суперспринт.



У женщин победу одержала Виктория Сливко. Она прошла гонку без штрафных кругов, использовав два дополнительных патрона. 0,6 секунды ей уступила Лейсан Бикташева. Она использовала два дополнительных патрона и один раз зашла на штрафной круг. Бронза досталась Екатерине Глазыриной, воспользовавшейся одним дополнительным патроном.



В мужских соревнованиях победу праздновал Сергей Корастылёв. Он использовал один дополнительный патрон. Вторым стал Кирилл Стрельцов (1 круг + 1 патрон). Он отстал от победителя на 0,8 секунды. Бронза досталась Петру Пащенко (2 круга + 3 патрона), сообщает «Тюменская арена».



В суперспринте на чемпионате России по летнему биатлону участники преодолевают дистанцию, состоящую из четырёх огневых рубежей, на каждый из которых спортсмен получает по восемь патронов.