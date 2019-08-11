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Юрлова-Перхт рассказала о самом необычном стрельбище

Юрлова-Перхт рассказала о самом необычном стрельбище
Биатлон 0

Чемпионка мира 2015 года российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт рассказала о самом необычном стрельбище, которое ей приходилось видеть.

Россиянку не оставили равнодушной стрелковые установки на фестивале Citybiathlon в Висбадене (Германия). Организаторы биатлонной шоу-гонки разместили перед стрельбищем бассейн с фонтаном.

Вместе с Юрловой-Перхт в фестивале примут участие призёр Олимпийских игр Евгений Гараничев, норвежцы Тарьей и Йоханнес Бё, словачка Анастасия Кузьмина и итальянка Доротея Вирер. Гонка пройдёт сегодня, 11 августа.

Ранее Юрлова-Перхт выступила на традиционном лыжероллерном фестивале Blink, который состоялся в Норвегии с 31 июля по 3 августа.

Запись доступна на странице Юрловой-Перхт в «Инстаграме».

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