Гореева завоевала бронзу в спринте у юниорок на летнем ЧМ по биатлону в Раубичах

Сегодня на чемпионате мира по летнему биатлону в Раубичах (Беларусь) состоялись спринтерские гонки у юниоров. Россиянка Анастасия Гореева завоевала бронзу у девушек. Победила китаянка Юаньмэн Чу. Второй стала представительница Украины Екатерина Бех.

У мужчин в аналогичной дисциплине победу одержал белорус Дмитрий Лазовский. Второе место занял чех Микулаш Карлик. Бронзовая награда досталась украинцу Юрию Сытнику. Лучшим из россиян стал Игорь Малиновский, показавший четвёртое время.



Чемпионат мира по летнему биатлону. Раубичи, Беларусь

Юниорки. Спринт

1. Юаньмэн Чу (Китай) – 16.09,7 (0+0)

2. Екатерина Бех (Украина) – 30,8 (0+1)

3. Анастасия Гореева (Россия) – 1.03,2 (0+2)

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6. Владислава Гаврилова (Россия) – 1.28,6 (0+2)

11. Валерия Васнецова (Россия) – 1.43,5 (2+1)

22. Арина Пантова (Россия) – 2.27,9 (1+1)

28. Юлия Лапина (Россия) – 2.47,8 (1+1)

36. Анастасия Халиуллина (Россия) – 3.25,5 (1+4)

Юниоры. Спринт

1. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 21.30,5 (1+2)

2. Микулаш Карлик (Чехия) – 25,3 (2+0)

3. Юрий Сытник (Украина) – 30,9 (0+1)

4. Игорь Малиновский (Россия) – 34,2 (1+0)

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7. Николай Дмитриев (Россия) – 48,7 (0+1)

14. Андрей Вьюхин (Россия) – 1.05,8 (1+3)

16. Кирилл Бажин (Россия) – 1.07,0 (1+2)

19. Вадим Истамгулов (Россия) – 1.18,2 (1+1)

23. Илья Бурлаков (Россия) – 1.27,7 (1+1).