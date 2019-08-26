Васильев: Драчёв не стремится к компромиссу и допускает огромную ошибку

Президент федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев не исключает, что недовольные контрактами спортсмены могут собраться и устроить президенту СБР Владимиру Драчёву импичмент.

«В нынешних условиях, в сегодняшнем мире всякое может произойти. Не хочется, чтобы до такого доходило. Драчёв сам в прошлом спортсмен и не раз высказывал недовольство руководству и тренерам. Сейчас он видит ситуацию с другой стороны. Его требования к спортсменам не совсем объективные. Как руководитель, я его понимаю, но надо находить компромисс. Он не стремится к компромиссу и допускает огромную ошибку.

Чем завершится конфликт? Я всегда верю во всё хорошее. Надеюсь, ситуация разрешится позитивно. Любой конфликт не может длиться очень долго. Здравый смысл восторжествует. Стороны сядут и придут к общему решению. Это надо было сразу сделать. Выводить всё это в общественное пространство – огромная ошибка», — приводит слова Васильева «Спорт день за днём».