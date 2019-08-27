Подчуфарова: хотела сменить спортивное гражданство

Биатлонистка Ольга Подчуфарова, решившая возобновить карьеру, рассказала, как относится к смене российскими биатлонистами спортивного гражданства. Например, сестры Кручинкины второй сезон будут выступать за Беларусь.

«Честь и хвала, если девочки смогут реализоваться, выступая за Беларусь. Определенных результатов Кручинкины уже достигли. Взяли очки на этапах Кубка планеты, были участницами чемпионата мира и Европы. В принципе, подобные переходы связаны с устоявшейся бюрократией в российской команде. Люди уходят исключительно из-за этого. А не потому, что они слабее или сильнее. Я сама хотела сменить спортивное гражданство. Потому что была не согласна с этой системой. Как будет сейчас, не знаю. Пока критерии отбора в команду не афишируются. Вообще, это сложный вопрос. Но не будем о плохом. А Лена и Ирина Кручинкины – молодцы! Рада за них. Искренне желаю им удачи», — приводит слова Подчуфаровой «Столица С».