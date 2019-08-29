Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

ВАДА передало IBU данные о российских биатлонистах для открытия допинговых дел

ВАДА передало IBU данные о российских биатлонистах для открытия допинговых дел
Биатлон 0

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) предоставило Международному союзу биатлонистов (IBU) информацию, полученную по итогам проверки базы данных Московской лаборатории. Эти данные могут стать основанием для открытия дел в отношении биатлонистов из России.

«IBU тоже получил информацию от ВАДА по итогам проверки базы данных Московской лаборатории и допинг-проб», — приводит ТАСС слова источника в IBU. Конкретное число спортсменов, в отношении которых может быть открыто дело, не называется.

Напомним, по итогам проверки базы данных Московской лаборатории представители ВАДА прогнозировали около 300 допинговых дел. Речь идёт о российских спортсменах, выступавших в период с 2012 по 2015 год. Решения по итогам проверки будут принимать международные федерации, в которые ВАДА передаёт полученную информацию.

Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент