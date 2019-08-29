ВАДА передало IBU данные о российских биатлонистах для открытия допинговых дел

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) предоставило Международному союзу биатлонистов (IBU) информацию, полученную по итогам проверки базы данных Московской лаборатории. Эти данные могут стать основанием для открытия дел в отношении биатлонистов из России.
«IBU тоже получил информацию от ВАДА по итогам проверки базы данных Московской лаборатории и допинг-проб», — приводит ТАСС слова источника в IBU. Конкретное число спортсменов, в отношении которых может быть открыто дело, не называется.
Напомним, по итогам проверки базы данных Московской лаборатории представители ВАДА прогнозировали около 300 допинговых дел. Речь идёт о российских спортсменах, выступавших в период с 2012 по 2015 год. Решения по итогам проверки будут принимать международные федерации, в которые ВАДА передаёт полученную информацию.
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