Виттоцци и М. Фуркад выиграли масс-старты на фестивале в Анси

Итальянка Лиза Виттоцци и француз Мартен Фуркад стали победителями масс-стартов на Nordic Festival в Анси (Франция).
В женской биатлонной гонке второе и третье места заняли итальянка Доротея Вирер и француженка Жюстин Бреза. Призёрами мужского заезда стали немец Бенедикт Долль и итальянец Лукас Хофер.
Россияне Екатерина Юрлова-Перхт и Дмитрий Малышко заняли восьмые места в своих заездах.
В гонках также приняли участие финка Кайса Мякяряйнен, словачка Паулина Фиалкова, норвежец Йоханнес Бё и французы Кентен Фийон Майе, Антонин Гигонна.
Фестиваль, организованный французским биатлонистом Мартеном Фуркадом, проходит на его родине, в городе Анси, и завершится 1 сентября.
Летний биатлон. Nordic Festival Мартена Фуркада. Анси, Франция
Масс-старт. Мужчины
1. Мартен Фуркад (Франция) — 24.12,5
2. Бенедикт Долль (Германия) — +39,9
3. Лукас Хофер (Италия) — +49,8…
8. Дмитрий Малышко (Россия) — +1.52,1
Масс-старт. Женщины
1. Лиза Виттоцци (Италия) – 22.37,4
2. Доротея Вирер (Италия) – 15,1
3. Жюстин Бреза (Франция) – 43,6
8. Екатерина Юрлова (Россия) – 3.21,9
- 31 августа 2019
-
18:44
- 30 августа 2019
-
18:09
-
11:35
-
10:57
-
10:09
- 29 августа 2019
-
17:52
-
12:27
- 28 августа 2019
-
17:39
-
12:23
-
11:26
-
10:57
-
10:48
-
10:03
-
09:52
- 27 августа 2019
-
16:21
-
14:30
-
14:21
-
13:14
-
10:41
-
10:02
-
00:48
-
00:17
- 26 августа 2019
-
20:31
-
19:56
-
17:54
-
13:27
-
11:42
-
11:36
-
11:02
-
09:49
- 25 августа 2019
-
19:07
-
18:40
-
18:05
-
17:14
-
16:36