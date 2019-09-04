Мартен Фуркад выбран кандидатом в члены комиссии спортсменов МОК от Франции

Пятикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира по биатлону Мартен Фуркад одержал победу в голосовании за право стать кандидатом в члены комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) от Франции. Об этом сообщает Ski-Nordique.
Жюри, составленное из руководителей федераций, представителей МОК и бывших спортсменов, выбирало между Фуркадом и действующим рекордсменом мира по прыжкам с шестом в помещении Рено Лявильни, но отдало предпочтение биатлонисту.
Фуркад будет участвовать в выборах двух новых членов комиссии спортсменов МОК в 2022 году. Предполагается, что голосование состоится во время Олимпиады в Пекине (Китай).
Фуркад является председателем комиссии атлетов организационного комитета Олимпийских игр в Париже 2024 года, а также членом комиссии атлетов Международной федерации биатлона (IBU).
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