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Российские лыжники и биатлонисты выступят в гонке «Калашников Биатлон Фест»

Российские лыжники и биатлонисты выступят в гонке «Калашников Биатлон Фест»
Биатлон / Летний биатлон 0

21 сентября 2019 года в Ижевске на стадионе «Динамо» уже в четвёртый раз пройдёт «Калашников
Биатлон Фест».

В этот раз это будет не просто спортивный фестиваль, а масштабный праздник для спортсменов, болельщиков, гостей и жителей города, приуроченный ко Дню оружейника.

Специальными гостями мероприятия станут звёзды биатлона и лыжных гонок. В частности, в гонке примут участие Иван Черезов, Дмитрий Малышко, Ольга Зайцева, Екатерина Юрлова-Перхт, Александр Логинов, Александр Легков и Алексей Петухов, которые будут соревноваться со спортсменами-любителями.

Участников соревнований ждёт профессионально организованная гонка-спринт на 2,7 км в летнем формате, 2 огневых рубежа и пневматические винтовки БИ-7-5. Победители состязаний получат специальные призы.

Запись доступна в «инстаграме» Логинова.

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