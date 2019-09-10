Российские лыжники и биатлонисты выступят в гонке «Калашников Биатлон Фест»

21 сентября 2019 года в Ижевске на стадионе «Динамо» уже в четвёртый раз пройдёт «Калашников
Биатлон Фест».
В этот раз это будет не просто спортивный фестиваль, а масштабный праздник для спортсменов, болельщиков, гостей и жителей города, приуроченный ко Дню оружейника.
Специальными гостями мероприятия станут звёзды биатлона и лыжных гонок. В частности, в гонке примут участие Иван Черезов, Дмитрий Малышко, Ольга Зайцева, Екатерина Юрлова-Перхт, Александр Логинов, Александр Легков и Алексей Петухов, которые будут соревноваться со спортсменами-любителями.
Участников соревнований ждёт профессионально организованная гонка-спринт на 2,7 км в летнем формате, 2 огневых рубежа и пневматические винтовки БИ-7-5. Победители состязаний получат специальные призы.
Запись доступна в «инстаграме» Логинова.
- 10 сентября 2019
-
20:38
-
19:18
-
18:59
-
17:48
-
11:52
-
11:05
-
10:38
-
10:28
- 9 сентября 2019
-
22:13
-
19:21
-
15:59
-
14:55
-
12:07
-
11:23
- 8 сентября 2019
-
22:41
-
16:34
- 6 сентября 2019
-
23:15
-
22:06
-
16:55
-
12:46
- 5 сентября 2019
-
18:13
-
16:17
-
13:48
- 4 сентября 2019
-
22:38
-
16:14
-
15:21
-
14:16
-
13:10
-
13:01
-
12:51
-
12:23
-
12:12
-
11:18
-
09:36
-
02:26