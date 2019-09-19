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Миронова выиграла индивидуальную гонку на чемпионате России по летнему биатлону

Миронова выиграла индивидуальную гонку на чемпионате России по летнему биатлону
Биатлон / Летний биатлон 0

Светлана Миронова одержала победу в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском. Второе место заняла Виктория Сливко. Тройку призёров замкнула Тамара Воронина.

Чемпионат России по летнему биатлону. Чайковский. Женщины
Индивидуальная гонка. 15 км
1. Светлана Миронова – 44.44,1 (2).
2. Виктория Сливко – +30,2 (1).
3. Тамара Воронина – +31,6 (2).
4. Евгения Павлова – +44,6 (0).
5. Екатерина Глазырина – +1.12,9 (0).
6. Анастасия Поршнева – +1.53,8 (2).
7. Екатерина Муралеева – +2.05,5 (1).
8. Ирина Старых – +2.16,3 (3).
9. Кристина Резцова – +2.29,4 (3).
10. Лариса Куклина – +2.30,1 (3).

Сегодня, 19 сентября, также состоится индивидуальная гонка у мужчин. Чемпионат России завершится 22 сентября.

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