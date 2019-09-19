Миронова выиграла индивидуальную гонку на чемпионате России по летнему биатлону

Светлана Миронова одержала победу в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском. Второе место заняла Виктория Сливко. Тройку призёров замкнула Тамара Воронина.

Чемпионат России по летнему биатлону. Чайковский. Женщины

Индивидуальная гонка. 15 км

1. Светлана Миронова – 44.44,1 (2).

2. Виктория Сливко – +30,2 (1).

3. Тамара Воронина – +31,6 (2).

4. Евгения Павлова – +44,6 (0).

5. Екатерина Глазырина – +1.12,9 (0).

6. Анастасия Поршнева – +1.53,8 (2).

7. Екатерина Муралеева – +2.05,5 (1).

8. Ирина Старых – +2.16,3 (3).

9. Кристина Резцова – +2.29,4 (3).

10. Лариса Куклина – +2.30,1 (3).

Сегодня, 19 сентября, также состоится индивидуальная гонка у мужчин. Чемпионат России завершится 22 сентября.