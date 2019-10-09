Малышко — об уходе Шипулина из биатлона: так может сделать лишь сильный человек

Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Малышко рассказал, уход кого из бывших соперников расстроил его больше всего.
«Естественно, Антона Шипулина, как самого моего близкого товарища в спорте, с кем началась моя карьера в основной команде. Наверное, сейчас уже не такой интерес к биатлону, потому что с ним действительно были связаны все сборы, тренировки и соревнования. Сейчас обновляется состав. Приходит очень много молодых ребят, и немножко даже чувствуешь себя не в своей тарелке.
Почему Антон не стал бегать до победного, как норвежец Уле-Эйнар Бьорндален? Во-первых, нельзя сравнивать Россию и Европу — это разные вещи. Во-вторых, я считаю, что всё, что ни делается, к лучшему. Антон поступил правильно. Когда всё идёт хорошо, не каждый может сказать: «Я буду заниматься другими делами». Это, так скажем, большая ответственность. Так может сделать лишь сильный человек», — приводит слова Малышко «Спорт день за днём».
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