Т. Бё: Норвегия станет намного сильнее в борьбе с Россией, Германией и Францией

Олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира по биатлону норвежец Тарьей Бё прокомментировал соглашение, которое новоиспечённый тренер команды Китая Уле-Эйнар Бьорндален подписал с сервис-группой сборной Норвегии.



«Я думаю, что экономический вопрос сейчас важен для Федерации. Они усердно работают на спонсорском рынке. Сделка улучшит работу нашей смазочной команды. Вероятно, эта причина и стала решающим фактором, из-за которого был дан утвердительный ответ.



Мы отдаём хорошие лыжи конкуренту, и вопрос, победит ли нас Китай, обсуждался в спортивной группе. Но я думаю, что соглашение сделает нашу команду намного сильнее в борьбе с Францией, Германией и Россией, которые являются нашими главными конкурентами», — приводит слова Бё NRK.