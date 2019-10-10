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Т. Бё: Норвегия станет намного сильнее в борьбе с Россией, Германией и Францией

Т. Бё: Норвегия станет намного сильнее в борьбе с Россией, Германией и Францией
Биатлон 0

Олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира по биатлону норвежец Тарьей Бё прокомментировал соглашение, которое новоиспечённый тренер команды Китая Уле-Эйнар Бьорндален подписал с сервис-группой сборной Норвегии.

«Я думаю, что экономический вопрос сейчас важен для Федерации. Они усердно работают на спонсорском рынке. Сделка улучшит работу нашей смазочной команды. Вероятно, эта причина и стала решающим фактором, из-за которого был дан утвердительный ответ.

Мы отдаём хорошие лыжи конкуренту, и вопрос, победит ли нас Китай, обсуждался в спортивной группе. Но я думаю, что соглашение сделает нашу команду намного сильнее в борьбе с Францией, Германией и Россией, которые являются нашими главными конкурентами», — приводит слова Бё NRK.

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