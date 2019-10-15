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М. Фуркад ответил на вопрос о завершении карьеры

М. Фуркад ответил на вопрос о завершении карьеры
Биатлон / Кубок мира 0

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад поделился мыслями о возможном завершении карьеры.

«Как я и говорил ранее, я буду выступать как минимум до чемпионата мира в Антерсельве в этом году. В конце сезона подведу итоги и сделаю выбор — продолжать ли мне карьеру. Знаю, что после Игр в Пекине-2022 я точно закончу.

Продолжать заниматься любимым спортом, переживать невероятные эмоции вместе с командой — существует достаточно вещей, которые могут заставить меня продлить карьеру. Но есть и вещи, толкающие меня к завершению выступлений. Например, две мои дочери, которые ждут меня дома.

Я хотел бы дать ответ, но как минимум до конца зимы его у меня не будет — мне нужно до конца пройти свой путь. Учитывая прошлый сезон, ответов у меня ещё меньше», — цитирует Фуркада L'Equipe.

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