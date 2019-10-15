Й. Бё получил награду «фэйр-плей» за отказ от призовых на Кубке мира

Норвежский биатлонист, семикратный чемпион мира Йоханнес Бё стал обладателем награды «European Fair Play Movement». Ассоциация неправительственных организаций «Европейское движение за честную игру» ежегодно отмечает спортсменов, соблюдающих правила фэйр-плей. Об этом сообщается в официальном «твиттере» IBU.

Организация выделила поступок Бё, который в ходе прошлого сезона сознался в нарушении правил на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США). Норвежец отказался от полагающихся ему очков и призовых. Йоханнесу полагались $ 8500.



Напомним, на последнем огневом рубеже гонки преследования в Солт-Лейк-Сити Бё выполнил четыре выстрела вместо пяти. Судьи не заметили нарушения правил, и лишь чистосердечие самого биатлониста помогло выявить правду.