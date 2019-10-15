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Й. Бё получил награду «фэйр-плей» за отказ от призовых на Кубке мира

Й. Бё получил награду «фэйр-плей» за отказ от призовых на Кубке мира
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежский биатлонист, семикратный чемпион мира Йоханнес Бё стал обладателем награды «European Fair Play Movement». Ассоциация неправительственных организаций «Европейское движение за честную игру» ежегодно отмечает спортсменов, соблюдающих правила фэйр-плей. Об этом сообщается в официальном «твиттере» IBU.

Организация выделила поступок Бё, который в ходе прошлого сезона сознался в нарушении правил на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США). Норвежец отказался от полагающихся ему очков и призовых. Йоханнесу полагались $ 8500.

Напомним, на последнем огневом рубеже гонки преследования в Солт-Лейк-Сити Бё выполнил четыре выстрела вместо пяти. Судьи не заметили нарушения правил, и лишь чистосердечие самого биатлониста помогло выявить правду.

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