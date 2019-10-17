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«Полетел, как супермен, и думал, как мне выжить». Й. Бё упал на сборах в Альпах

«Полетел, как супермен, и думал, как мне выжить». Й. Бё упал на сборах в Альпах
Биатлон 0

Неприятный инцидент произошёл во время тренировки норвежских биатлонистов на подготовительных сборах в Альпах в Антерсельве (Италия). Семикратный чемпион мира Йоханнес Бё потерял равновесие и упал, повредив бедро.

«При падении сначала думал, как мне выжить, потом попытался почувствовать, не получил ли травму, например, руки. К счастью, подобного не произошло, потому что иначе это было серьёзной проблемой перед стартом сезона.

Всё произошло в конце горной дистанции во вторник. Мы спускались с горы, когда я зацепился за камень или за ногу и полетел по воздуху, как супермен, прежде чем бедро ударилось о скалу», — приводит слова Йоханнеса Бё NRK.

Норвежцу придётся пропустить несколько тренировок для полного восстановления.

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