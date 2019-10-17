«Полетел, как супермен, и думал, как мне выжить». Й. Бё упал на сборах в Альпах
Неприятный инцидент произошёл во время тренировки норвежских биатлонистов на подготовительных сборах в Альпах в Антерсельве (Италия). Семикратный чемпион мира Йоханнес Бё потерял равновесие и упал, повредив бедро.
«При падении сначала думал, как мне выжить, потом попытался почувствовать, не получил ли травму, например, руки. К счастью, подобного не произошло, потому что иначе это было серьёзной проблемой перед стартом сезона.
Всё произошло в конце горной дистанции во вторник. Мы спускались с горы, когда я зацепился за камень или за ногу и полетел по воздуху, как супермен, прежде чем бедро ударилось о скалу», — приводит слова Йоханнеса Бё NRK.
Норвежцу придётся пропустить несколько тренировок для полного восстановления.
- 17 октября 2019
-
00:59
- 16 октября 2019
-
20:26
-
16:44
-
15:39
-
15:23
-
13:49
-
12:10
-
10:05
- 15 октября 2019
-
16:13
-
09:44
- 14 октября 2019
-
21:02
-
18:59
-
15:26
-
12:57
-
12:37
-
10:09
- 12 октября 2019
-
23:11
- 11 октября 2019
-
12:23
- 10 октября 2019
-
19:36
-
10:59
-
10:07
- 9 октября 2019
-
22:02
-
20:07
-
16:03
- 8 октября 2019
-
19:22
-
15:03
-
13:26
-
09:07
- 7 октября 2019
-
10:44
-
00:08
- 6 октября 2019
-
20:10
-
19:47
-
10:40
- 4 октября 2019
-
17:27
-
11:38
Партнерский контент