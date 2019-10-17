Куклина: Норицин — тренер с большой буквы. Профессионал в каждом аспекте

Российская биатлонистка Лариса Куклина выразила благодарность тренеру женской сборной Виталию Норицыну за проведённый предсезонный сбор.



«Наш подготовительный период переходит в завершающую стадию, осталось чуть больше месяца до первых стартов сезона. Мы провели множество тренировочных часов, всякий раз испытывали себя на прочность и были на грани эмоционального срыва.



Вы спросите, как нам удалось выдержать такую нагрузку и справиться с сумасшедшим давлением? Всё просто! У нас лучший тренер! Это тренер с большой буквы. Профессионал в каждом аспекте. И за это мы его любим, ценим и на сто процентов доверяем. Спасибо вам, Виталий Викторович, за терпение, выдержку и веру в нас!» — написала биатлонистка в своём «инстаграме».

В прошлом сезоне Куклина стала победительницей этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия) в эстафетной гонке.