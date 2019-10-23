Украинская биатлонистка Пидгрушная из-за вируса может пропустить старт сезона

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о подготовке женской сборной к новому сезону.
«Состояние у всех нормальное, кроме Елены Пидгрушной, которая уехала с половины сбора в Обертиллиахе. У неё вирус какой-то был. Сейчас не знаю, как будет дальше, с ней работает доктор. Все остальные в порядке.
С Джимой вчера общался, она тренируется со словенцами, потихоньку набирает форму. Они пока не решили, приедут в Шушен на вкатку или нет. Мы, конечно, хотели бы, чтобы она приехала, стартовала в отборочных гонках.
В ходе следующего сбора будет видно, кто в каком состоянии. Потом будет отбор на Кубке Норвегии, 16–17 ноября, а затем основной состав выступит на первом этапе Кубка IBU. По этим стартам и будет определён состав на Кубок мира», — приводит слова Брынзака Xsport.ua.
Первый этап Кубка мира по биатлону сезона-2019/20 пройдёт с 30 ноября по 8 декабря в Эстерсунде (Швеция).
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