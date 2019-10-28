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IBU заключил соглашение с антидопинговым отделением CAS

IBU заключил соглашение с антидопинговым отделением CAS
Биатлон 0

Международный союз биатлонистов (IBU) подписал договор о сотрудничестве с антидопинговым отделом Спортивного арбитражного суда. Об этом информирует пресс-служба CAS.

Согласно документу, CAS ADD будет в первой инстанции рассматривать все предполагаемые нарушения антидопинговых правил, а также применять санкции согласно антидопинговым правилам IBU.

«Международный арбитражный совет (ICAS) благодарен IBU за этот необходимый шаг, который позволит надлежащим образом разделить полномочия. Это очень важно для объективных разбирательств. CAS ADD готов предоставить IBU эффективную, независимую и своевременную помощь в разрешении споров, связанных с употреблением допинга», — заявил президент ICAS Джон Коутс.

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