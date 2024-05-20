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Майгуров — о лиге клубного биатлона: мы не против этих соревнований

Майгуров — о лиге клубного биатлона: мы не против этих соревнований
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Президент СБР Виктор Майгуров сообщил, что не собирается препятствовать проведению соревнований Международной лиги клубного биатлона, которую возглавляет Алексей Нуждов.

«Данные соревнования не находятся в ведении СБР. Мы не против этих соревнований, но не несём за них ответственность. На запрос МЛКБ о том, чтобы интегрировать их гонки, мы предоставили свой календарь, по нему можно ориентироваться. Спортсмены и так жалуются, что стартов очень много. Ещё больше соревнований? Может быть», — приводит слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

Ранее Майгуров признал, что российские биатлонисты до сих пор пропускают допинг-тесты, а практически единственная тема, по которой национальная федерация общается с Международным союзом биатлонистов, – вопросы по антидопинговой работе.

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