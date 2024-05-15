Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Биатлонистка сборной Румынии Ушкина вернётся в расположение сборной России

Биатлонистка сборной Румынии Ушкина вернётся в расположение сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая российская биатлонистка, выступающая за сборную Румынии, Наталья Ушкина вернётся в расположение национальной команды. Спортсменка будет представлять Тюменскую область, сообщает главный тренер региональной команды Максим Кугаевский.

«Мы хотели бы усилить сервис на юниорском направлении. Поэтому пригласили в команду хорошего специалиста Александра Сарафанникова. Он согласился при условии, что его жена Наталья Ушкина тоже будет выступать за сборную Тюменской области. Мы считаем, что после ухода Ксении Шнейдер это будет хорошее усиление для нашей команды», — приводит слова Кугаевского «Матч ТВ».

Напомним, переход Ушкиной в сборную Румынии был утверждён Союзом биатлонистов России (СБР) в начале июня 2021 года. В юношеском возрасте Наталья вызывалась в сборную, однако на взрослом уровне в национальной команде ей закрепиться не удалось. На закрывавшем сезон-2020/2021 чемпионате России в Ханты-Мансийске Ушкина завоевала золото в гонке преследования, а также серебро в спринте и масс-старте.

Материалы по теме
«Хочу сам становиться кумиром». Интервью с сенсационным героем российского биатлона
Эксклюзив
«Хочу сам становиться кумиром». Интервью с сенсационным героем российского биатлона
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android