Олимпийский чемпион Легрейд будет покупать квартиру недалеко от Хольменколлена

Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира Стурла Легрейд рассказал, что будет покупать квартиру недалеко от Хольменколлена, где находится его тренировочная локация.

«Я нашёл очень хорошую квартиру, которую приобрету этим летом, и надеюсь, что смогу продать дом в Лиллехаммере до конца года. Посмотрим, сколько времени это займёт.

Я понял, что сейчас подходящее время для того, чтобы быть поближе к друзьям, семье и девушке, уделять им время», — приводит слова Легрейда TV2.

Ранее норвежец жил в Лиллехаммере и планировал оставаться там до окончания Олимпийских игр в 2026 году, но его привлекла возможность тренироваться в любое время — летом можно бегать по лесу, а зимой кататься на лыжах.

Легрейд занял четвёртое место в общем зачёте Кубка мира в прошлогоднем сезоне. Сейчас он готовится к новому сезону.