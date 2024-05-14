Российская биатлонистка Ксения Шнейдер перешла в сборную Беларуси

Российская биатлонистка Ксения Шнейдер перешла сборную Беларуси. Об этом сообщил тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский. Мотивом перехода стали супружеские отношения биатлонистки и Максима Воробья.

«Конечно, для нас это большая потеря. Мы рассчитывали, что ещё сезон до получения гражданства Ксения будет выступать за Тюмень и только потом перейдёт в команду дружественной страны. Но после встречи Ксении и Максима с президентом Федерации биатлона Белоруссии Цибульским молодыми людьми было принято решение о срочном переходе. С Андрианом мы близко знакомы много лет, вчера провели с ним переговоры и было принято решение отпустить Ксению из команды Тюменской области без предварительных условий и компенсации. Но в надежде на сотрудничество», — сказал Кугаевский «Матч ТВ».

Ксения Шнейдер заняла 20-е место в общем зачёте Кубка России в сезоне-2023/2024.