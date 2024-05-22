Российская биатлонистка сменила спортивное гражданство

Российской биатлонистке Ксении Шнейдер исполком Союза биатлонистов России согласовал смену спортивного гражданства.

«Исполком Союза биатлонистов России на своём заседании во вторник, 21 мая, согласовал смену спортивного гражданства биатлонистки сборной команды Тюменской области Шнейдер Ксении Юрьевны в связи с регистрацией брака и переездом на постоянное место жительства в Республику Беларусь», — написано в сообщении на сайте СБР.

Биатлонистка никак не комментировала свой переход в другую сборную.

Напомним, 24-летняя Шнейдер родилась в Тюмени и представляла этот регион вплоть до прошедшего сезона на соревнованиях. Она является призёром Спартакиады сильнейших и призёром чемпионата России в женской эстафете.