Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон стал отцом

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон стал отцом
Комментарии

Олимпийский чемпион и обладатель двух золотых медалей мировых первенств шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон стал отцом. У него родилась дочь, которую родители назвали Эльза.

Фото: Из личного архива Себастиана Самуэльссона

«Эльза появилась на свет», — подписал шведский спортсмен фото с дочкой на руках в своём аккаунте в социальных сетях.

Напомним, 27-летний Себастиан Самуэльссон пропускает первый сбор команды Швеции в связи с рождением ребёнка. В прошедшем сезоне он занял девятое место в общем зачёте Кубка мира — 2023/2024 и стал четвёртым в зачёте гонок преследования.

С марта 2020 года Самуэльссон живёт в Эстерсунде вместе со своей девушкой Линнеей Карлссон, которая на два года старше него. В феврале 2024 года он объявил о том, что скоро станет отцом.

Материалы по теме
Себастиан Самуэльссон пропускает первый сбор команды Швеции в связи с рождением ребёнка
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android