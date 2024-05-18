Олимпийский чемпион и обладатель двух золотых медалей мировых первенств шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон стал отцом. У него родилась дочь, которую родители назвали Эльза.

Фото: Из личного архива Себастиана Самуэльссона

«Эльза появилась на свет», — подписал шведский спортсмен фото с дочкой на руках в своём аккаунте в социальных сетях.

Напомним, 27-летний Себастиан Самуэльссон пропускает первый сбор команды Швеции в связи с рождением ребёнка. В прошедшем сезоне он занял девятое место в общем зачёте Кубка мира — 2023/2024 и стал четвёртым в зачёте гонок преследования.

С марта 2020 года Самуэльссон живёт в Эстерсунде вместе со своей девушкой Линнеей Карлссон, которая на два года старше него. В феврале 2024 года он объявил о том, что скоро станет отцом.