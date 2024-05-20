Лучший биатлонист России Латыпов объяснил, почему прошедший сезон получился сложным

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, что сезон был сложным, но он рад подтверждать звание лидера сборной России.

«Сезон был очень сложным. Это связано с погодными условиями и другими моментами. Но рад, что у меня получается подтверждать звание лидера сборной России. Спасибо СБР за то, что у нас проходят действительно крутые соревнования», — передаёт слова Латыпова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее стало известно, что Латыпов победил в общем зачёте рейтинга СБР по итогам сезона‑2023/2024. В рейтинге СБР учитывались все соревнования сезона: гонки Альфа‑Банк чемпионата и Кубка России, Кубка Содружества и Спартакиады сильнейших. Среди женщин лучшей биатлонисткой стала Наталия Шевченко.