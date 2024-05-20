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Лучший биатлонист России Латыпов объяснил, почему прошедший сезон получился сложным

Лучший биатлонист России Латыпов объяснил, почему прошедший сезон получился сложным
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, что сезон был сложным, но он рад подтверждать звание лидера сборной России.

«Сезон был очень сложным. Это связано с погодными условиями и другими моментами. Но рад, что у меня получается подтверждать звание лидера сборной России. Спасибо СБР за то, что у нас проходят действительно крутые соревнования», — передаёт слова Латыпова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее стало известно, что Латыпов победил в общем зачёте рейтинга СБР по итогам сезона‑2023/2024. В рейтинге СБР учитывались все соревнования сезона: гонки Альфа‑Банк чемпионата и Кубка России, Кубка Содружества и Спартакиады сильнейших. Среди женщин лучшей биатлонисткой стала Наталия Шевченко.

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